В России

38 минут назад

Спрос на санатории в России в полтора раза превысил предложение

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Почти половина российских туристов в 2023 году столкнулась с отказами в бронировании отдыха в санаториях из-за нехватки мест, сообщили «Известиям» в туроператоре «Алеан».

Такая проблема была в здравницах Кавминвод и Краснодарского края: избыточный спрос там составил 50%, уточнили в пресс-службе компании. А в санаториях Белокурихи в Алтайском крае не смогли разместиться около 40% желающих.

«В целом средняя загрузка здравниц в России приблизилась к 95%. Обычно спрос летом всегда выше, но сейчас фактор сезонности сгладился. Востребованы объекты всех ценовых категорий, но в особенности, средней», — отметили в «Алеане».

Серьезный дефицит мест в объектах санкура заметил и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Сейчас спрос на санатории превышает предложение на десятки процентов. Он рос последние пять лет, при этом новые объекты чрезвычайно редко вводились в строй. В итоге рынок взорвался», — сказал он «Известиям».

По словам Сергея Ромашкина, инвестировать в строительство здравниц невыгодно, поскольку у них долгий срок окупаемости. В отличие от отеля, каждый такой объект нужно обеспечить медицинским оборудованием и персоналом, что влечет вторичные сложности в связи с санкциями и поиском специалистов.

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