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В России долги за электричество превысили 320 млрд рублей

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Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России по итогам трех кварталов этого года составила 320,5 млрд рублей. Речь идет о населении, муниципальных организациях (школы, детсады), различных предприятиях. Это следует из письма Минэнерго в кабмин, сообщают «Известия».

Из этой суммы просроченные долги (которым более одного месяца) составили 216,3 млрд и этот показатель на 15,3 млрд рублей выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наибольшая задолженность при этом приходится на потребителей сферы ЖКХ — 140,7 млрд рублей (из них просроченные долги 115,3 млрд), что составляет 43,9%.

Накопление долгов на розничном рынке, то есть перед электросетевыми компаниями, которые приобретают ресурс у генераторов энергии, негативно сказывается в том числе на подготовке к отопительному сезону, заявил «Известиям» источник в электроэнергетической сфере. Дело в том, что средства бизнеса на необходимые работы по модернизации оборудования становятся ограниченными, пояснил он.

По словам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, в целом в этом году отопительный сезон проходит без критических ситуаций. Но она указала, что долги за электроэнергию ведут к проблемам в этот период.

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