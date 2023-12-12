На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 13 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №3 2, 8, 10 по улице Космонавтов – цистерна с водой для питья подъедет к дому № 8.



Также с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей . Воду подвезут к дому № 14 по проезду Строителей, а также по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



13 декабря плановые ремонтные работы на сетях и работы по замене приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.



С 09:00 до 14:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улице Кривенкова.



С 09:00 до 17:00 с неудобствами из-за отсутствия света по причине монтажа приборов учета столкнутся дома №№ 60, 60а, 70 по улице Гагарина, №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 88 по улице Тельмана, № 7 по улице Шевченко, № 1а по проезду Шишкина, №№ 46-92 по улице Карла Либкнехта, №№ 1-41, 64а по улице Патриса Лумумбы, №№ 16, 23, 27б, 49а по улице Свердлова, №№ 6-50 по улице Сафонова, №№ 16-47 по улице Энтузиастов.



С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях не будет электричества в домах №№ 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59 по улице Интернациональной, №№ 34, 50, 54, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 5, 7, 10, 10а по улице Пролетарской, № 6 в 15-м Микрорайоне, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей, №3 12, 25 в Студенческом городке, №№ 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40 по улице Катукова, № 3 по улице Желябова, 2, 5, 7, 7а, 9 по улице Ленина, №№ 61, 61а, 63 по улице Меркулова, №№ 3а, 5 по улице Катукова.



