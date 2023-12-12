Общество

33 минуты назад

Наследство Анатолия Якутина разделили три вице-губернатора

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#Якутин
Наследство Анатолия Якутина разделили три вице-губернатора

Глава области перераспределил полномочия Анатолия Якутина между тремя своими заместителями.

Telegram-канал «Липецкая область» сообщил о перераспределении полномочий бывшего вице-губернатора между между тремя действующими заместителями Игоря Артамонова.

Деятельность управления молодёжной политики будет курировать первый вице-губернатор региона Александр Рябченко. За культуру и искусство, охрану объектов культурного наследия и образование будет отвечать вице-губернатор Юлия Котлярова. Вопросы туризма, цифрового развития, информационных технологий и информационной безопасности поручено координировать Сергею Курбатову.

Таким образом, количество вице-губернаторов сократилось до семи.

Анатолий Якутин покинул правительство Липецкой области 20 ноября. Как сообщил Игорь Артамонов, его заместитель ушел в отставку по семейным обстоятельствам, и связанным с этим сменой места работы.

Добавим, что 11 декабря Анатолий Якутин выложил в Telegram сторис дорожного знака, означающее конец населенного пункта. Сторис сопровождалось музыкой из мультфильма «Бременские музыканты».


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#Якутин

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