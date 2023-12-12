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Липецкая вечЁрка: город в снегу, горящий автобус и брошенная замерзать ельчанка
Сегодня, 12 декабря, в Липецке весь день шел снег, пришлось тушить автобус, и врачи спасают ельчанку, которую бросил в сугробе, сбивший ее водитель..
Вице-мэр Липецка Николай Дергунов назвал ситуацию с расчисткой города от снега сложной. Заверив, что делается все возможное, чтобы привести Липецк в порядок.
Из-за снегопада автобусы выбивались из расписания. А водитель одного из них запутался и выехал на линию с двумя номерами. Получилось, как в известном рассказе Михаила Задорнова «Два девятых вагона».
«Автобус работал по маршруту №33. В результате сбоя в работе программного обеспечения электронных маршрутных указателей, на переднем указателе маршрут отображался некорректно. После того, как пассажиры обратили внимание водителя на это несоответствие, водитель перезагрузил оборудование и проблема была устранена», — объяснили причины анекдотичной ситуации в мэрии. От себя добавим, что пассажирам, которые считали, что едут по маршруту № 346, пришлось выйти и еще раз заплатить за поездку уже в другом автобусе.
— Автобусы уже сразу по двум маршрутам ездят, в целях повышения мобильности граждан, а вы все чем-то недовольны, — написал комментатор под ником все для дорогих липчан.
Таксисты тут же воспользовались ситуацией и подняли цены на поездки. Хотят ехать сегодня по городу было сложно из-за пробок. А спасатели вытащили из снежного плена в Лебедянском районе семь автомобилей.
Днем нам начали жаловаться из различных служб на звонки не по делу. Оказалось, липчане ищут телефоны «горячих линий», связанных с уборкой снега, и находят их в наших новостях пяти-семилетней давности. В помощь горожанам мы собрали подборку из телефонов диспетчерских различных ведомств, в которые стоит обращаться при зимних проблемах. И, кстати, наша часто пересылаемая в мессенджере новость о введении общешкольного карантина относится к прошлому году.
Мэр Евгения Уваркина ближе к вечеру приехала в МБУ «Управление благоустройства Липецка», чтобы поднять моральный дух его сотрудников. А еще она попросила горожан помочь расчистить дворы.
К вечеру же стало известно, что прокурор Правобережного района Липецка Сергей Щеколдин объявил председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павлу Звонареву предостережение о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог.
Синоптики тем временем рекомендовали не расслабляться. В ночь с 14 на 15 декабря может выпасть еще больше осадков. Шутники уже предложили свой способ очистки города от снега.
Липчане оставили под снежными новостями несколько сотен других, в основном гневных комментариев. Осадочек от сегодняшнего дня остался у каждого, похоже.
— Зима для администрации пришла неожиданно, не готова к уборке снега. Дворников нет, технике тоже, — считает Юрий.
— Вся проблема в мотивации. Люди, работающие на технике, будь то поливалка, трактор, грейдер и т. д. должны получать не меньше сотки по нынешним временам. Бардак господа! — уверен Ждо.
— Ехала сегодня на такси. Навстречу ехал трактор с поднятым ковшом. Таксист оказался с юмором, говорит: «О, трактор с поднятым ковшом едет, наверно, на разведку выехал», — рассказала Наталия.
— А как Вы объясните тот факт, что снегоуборочный КАМАЗ застрял на дороге? — спросил читатель.
— Все, хана во дворах ад. — спалился 007.
— В автобусе сегодня все кишки выдавили, — пожаловалась Мария.
— Мэрия объявила войну снегопаду! А снегопад об этом знает? — уточнил Артем.
— Снег будет до пятницы валить, готовимся народ к жизни медведей в берлоге, — сообщил Z.
— Такое ощущение, что у нас в городе диверсия по неуборке города. Во дворах со времени снегопада ни разу снег не убирайся, во дворах пишу за центр города — 16 микр, полное безобразие. Сегодня женщина ползком на четвереньках через сугробы полезла, — считает Светлана.
— Над Липецкой областью борются циклон и антициклон, а чиновники закрылись в кабинетах и смотрят, чем этот поединок закончится! — заметил Просто мимо проходил.
— Вы должны понимать, что это стихия. Вы держитесь тут. Хорошего настроения, — пожелал Чиновник.
— Извечный русский вопрос. Кто виноват и что делать? Когда нам почистят, когда уберут? Возьмите лопаты и чистите, кто вам запрещает, — предложил Ник.
На улице Студеновской сегодня утром загорелся автобус. Водитель оперативно потушил пламя. Что это был за автобус, так и осталось неизвестным. Но точно известно, что не городского маршрута.
Дикий случай произошел в Ельце. Водитель сбил 40-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Ельчанка потеряла сознание, упала в сугроб и получила обморожение рук и ног III–IV степеней. Сейчас женщину лечат в областном ожоговом центре, куда ее доставила санавиация. А полицейские ищут водителя.
— Что уж про животных говорить, когда людей вот оставляют на дороге без помощи. Нелюдь, — написала Animal Planet.
По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке будет облачно, снег только небольшой, но на дорогах ожидаются снежные заносы. На улице от -10 до -12 градусов.
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