Общество

28 минут назад

Липецкая вечЁрка: город в снегу, горящий автобус и брошенная замерзать ельчанка

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#вечЁрка #снегопад #общественный транспорт #ДТП

Сегодня, 12 декабря, в Липецке весь день шел снег, пришлось тушить автобус, и врачи спасают ельчанку, которую бросил в сугробе, сбивший ее водитель..

Весь день в Липецке шла борьба со снегом. Снегопад начался еще вчера вечером, а к утру не все смогли легко открыть входные двери подъездов, а потом пришлось еще и откапывать автомобили и выезды из дворов.

Вице-мэр Липецка Николай Дергунов назвал ситуацию с расчисткой города от снега сложной. Заверив, что делается все возможное, чтобы привести Липецк в порядок.

Из-за снегопада  автобусы выбивались из расписания. А водитель одного из них запутался и  выехал на линию с двумя номерами. Получилось, как в известном рассказе Михаила Задорнова «Два девятых вагона».

«Автобус работал по маршруту №33. В результате сбоя в работе программного обеспечения электронных маршрутных указателей, на переднем указателе маршрут отображался некорректно. После того, как пассажиры обратили внимание водителя на это несоответствие, водитель перезагрузил оборудование и проблема была устранена», — объяснили причины анекдотичной ситуации в мэрии. От себя добавим, что пассажирам, которые считали, что едут по маршруту № 346, пришлось выйти и еще раз заплатить за поездку уже в другом автобусе.  

 — Автобусы уже сразу по двум маршрутам ездят, в целях повышения мобильности граждан, а вы все чем-то недовольны, — написал комментатор под ником все для дорогих липчан.

Таксисты тут же воспользовались ситуацией и  подняли цены на поездки. Хотят ехать сегодня по городу было сложно из-за пробок. А  спасатели вытащили из снежного плена в Лебедянском районе семь автомобилей.

Днем нам начали жаловаться из различных служб на звонки не по делу. Оказалось, липчане ищут телефоны «горячих линий», связанных с уборкой снега, и находят их в наших новостях пяти-семилетней давности. В помощь горожанам мы собрали подборку из телефонов диспетчерских различных ведомств, в которые стоит обращаться при зимних проблемах. И, кстати, наша часто пересылаемая в мессенджере новость о введении общешкольного карантина относится к прошлому году.

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Мэр Евгения Уваркина ближе к вечеру приехала в МБУ «Управление благоустройства Липецка», чтобы поднять моральный дух его сотрудников. А еще она попросила горожан помочь расчистить дворы.


К вечеру же стало известно, что прокурор Правобережного района Липецка Сергей Щеколдин объявил председателю городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павлу Звонареву предостережение о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог.

Синоптики тем временем рекомендовали не расслабляться. В ночь с 14 на 15 декабря может выпасть еще больше осадков. Шутники уже предложили свой способ очистки города от снега.



Липчане оставили под снежными новостями несколько сотен других, в основном гневных комментариев. Осадочек от сегодняшнего дня остался у каждого, похоже.

 — Зима для администрации пришла неожиданно, не готова к уборке снега. Дворников нет, технике тоже, — считает Юрий.

 — Вся проблема в мотивации. Люди, работающие на технике, будь то поливалка, трактор, грейдер и т. д. должны получать не меньше сотки по нынешним временам. Бардак господа! — уверен Ждо.

 — Ехала сегодня на такси. Навстречу ехал трактор с поднятым ковшом. Таксист оказался с юмором, говорит: «О, трактор с поднятым ковшом едет, наверно, на разведку выехал», — рассказала Наталия.

 — А как Вы объясните тот факт, что снегоуборочный КАМАЗ застрял на дороге? — спросил читатель.

 — Все, хана во дворах ад. — спалился 007.

 — В автобусе сегодня все кишки выдавили, — пожаловалась Мария.

 — Мэрия объявила войну снегопаду! А снегопад об этом знает? — уточнил Артем.

 — Снег будет до пятницы валить, готовимся народ к жизни медведей в берлоге, — сообщил Z.

 — Такое ощущение, что у нас в городе диверсия по неуборке города. Во дворах со времени снегопада ни разу снег не убирайся, во дворах пишу за центр города — 16 микр, полное безобразие. Сегодня женщина ползком на четвереньках через сугробы полезла, — считает Светлана.

 — Над Липецкой областью борются циклон и антициклон, а чиновники закрылись в кабинетах и смотрят, чем этот поединок закончится! — заметил Просто мимо проходил.

 — Вы должны понимать, что это стихия. Вы держитесь тут. Хорошего настроения, — пожелал Чиновник.

 — Извечный русский вопрос. Кто виноват и что делать? Когда нам почистят, когда уберут? Возьмите лопаты и чистите, кто вам запрещает, — предложил Ник.

На улице Студеновской сегодня утром загорелся автобус. Водитель оперативно потушил пламя. Что это был за автобус, так и осталось неизвестным. Но точно известно, что не городского маршрута.


Дикий случай произошел в Ельце. Водитель сбил 40-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Ельчанка потеряла сознание, упала в сугроб и получила обморожение рук и ног III–IV степеней. Сейчас женщину лечат в областном ожоговом центре, куда ее доставила санавиация. А полицейские ищут водителя.

 — Что уж про животных говорить, когда людей вот оставляют на дороге без помощи. Нелюдь, — написала Animal Planet.

По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке будет облачно, снег только небольшой, но на дорогах ожидаются снежные заносы. На улице  от -10 до -12 градусов.
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#вечЁрка #снегопад #общественный транспорт #ДТП

Комментарии (4)

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С

6 минут назад
Надо из машин работников ГЖИ, УК, департамента ЖКХ, городской и областной администраций сделать снегоуборочные, как раз на каждый двор хватит и проблема быстро решится.
ответить

О

8 минут назад
Я не таксист, но понимаю их, если вместо 15мин ехать надо час
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Электорат

8 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

выход есть

19 минут назад
ввести ограничения запрет на личный автотранспорт в таких условиях без льгот и исключений и спокойно чистить дороги
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