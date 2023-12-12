Погода в Липецке

46 минут назад

Метель и снежные заносы погостят в Липецкой области еще один день

4 672
#снегопад
Метель и снежные заносы погостят в Липецкой области еще один день

Ночью 13 декабря Липецкая область будет оставаться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта циклона — пройдет снег различной интенсивности, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. 

14 декабря атмосферное давление начнет расти, интенсивность осадков ослабеет. 15 декабря на территорию Липецкой области выйдет очередной циклон с юго-запада, который принесет новую порцию сильного снега, метель, на дорогах образуется гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 декабря — 8-10 градусов мороза, что на 2-5 градуса ниже нормы, 15 декабря — 2-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, ночью временами порывы до 18 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, днем — от -6 до -11 градусов. 

В Липецке облачно, ночью снег, метель, днем небольшой снег, на дорогах снежные заносы. Температура ночью и днем — от -10 до -12 градусов.

День 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 27 градусов мороза. 

4 672
#снегопад

Комментарии (4)

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