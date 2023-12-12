Общество
49 минут назад
Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют
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Контрабанду обнаружили в Оренбургской области.
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке государственной границы России совместно с сотрудниками ФСБ и таможни был задержан транспорт, перевозивший полутуши охлаждённой свинины общим весом 18 924 килограммов.
По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, на тушах было ветеринарное клеймо 30-14-01 зеленого цвета, а перевозчиком предоставлен ветеринарный сертификат, где производителем продукции является ООО «Липецкое мясо» из села Хлевное.
Но по информации «Хлевенской станции по борьбе с болезнями животных» с июля 2023 года ООО «Липецкое мясо» не осуществляет убой свиней, отгрузка свинины в полутушах на территорию Оренбургской области предприятием не осуществлялась. Из чего следует, что предоставленный перевозчиком ветеринарный сертификат – поддельный.
Мясо было исследовано на африканскую чуму свиней, классическую чуму свиней, ящур, репродуктивно-респираторный синдром свиней — ничего не нашли. Владельцу свинины выдано предписание об изъятии из оборота и утилизации подконтрольного товара, так как он не может подтвердить его происхождение документами, удостоверяющими безопасность в ветеринарно-санитарном отношении: отсутствует ветеринарный сопроводительный документ (ветеринарный сертификат) и достоверность проведения ветеринарной санитарной экспертизы.
Таможня также усмотрела признаки преступления по статье 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная в крупном размере», груз передан в Приволжское Таможенное Управление. А перевозчик уже привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки.
Фото - vk.com/orenrshn
По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, на тушах было ветеринарное клеймо 30-14-01 зеленого цвета, а перевозчиком предоставлен ветеринарный сертификат, где производителем продукции является ООО «Липецкое мясо» из села Хлевное.
Но по информации «Хлевенской станции по борьбе с болезнями животных» с июля 2023 года ООО «Липецкое мясо» не осуществляет убой свиней, отгрузка свинины в полутушах на территорию Оренбургской области предприятием не осуществлялась. Из чего следует, что предоставленный перевозчиком ветеринарный сертификат – поддельный.
Мясо было исследовано на африканскую чуму свиней, классическую чуму свиней, ящур, репродуктивно-респираторный синдром свиней — ничего не нашли. Владельцу свинины выдано предписание об изъятии из оборота и утилизации подконтрольного товара, так как он не может подтвердить его происхождение документами, удостоверяющими безопасность в ветеринарно-санитарном отношении: отсутствует ветеринарный сопроводительный документ (ветеринарный сертификат) и достоверность проведения ветеринарной санитарной экспертизы.
Таможня также усмотрела признаки преступления по статье 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная в крупном размере», груз передан в Приволжское Таможенное Управление. А перевозчик уже привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки.
Фото - vk.com/orenrshn
9 1095
ваха
Валерий
ха-ха
Animal Planet
ЮВП
Я
А что
А что?
Правда