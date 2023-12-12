Общество

49 минут назад

Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют

9 1095
#сельское хозяйство
2
Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют

Контрабанду обнаружили в Оренбургской области.

Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке государственной границы России совместно с сотрудниками ФСБ и таможни был задержан транспорт, перевозивший полутуши охлаждённой свинины общим весом 18 924 килограммов.

По данным пресс-службы Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, на тушах было ветеринарное клеймо 30-14-01 зеленого цвета, а перевозчиком предоставлен ветеринарный сертификат, где производителем продукции является ООО «Липецкое мясо» из села Хлевное.

Но по информации «Хлевенской станции по борьбе с болезнями животных» с июля 2023 года ООО «Липецкое мясо» не осуществляет убой свиней, отгрузка свинины в полутушах на территорию Оренбургской области предприятием не осуществлялась. Из чего следует, что предоставленный перевозчиком ветеринарный сертификат – поддельный.

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Мясо было исследовано на африканскую чуму свиней, классическую чуму свиней, ящур, репродуктивно-респираторный синдром свиней — ничего не нашли. Владельцу свинины выдано предписание об изъятии из оборота и утилизации подконтрольного товара, так как он не может подтвердить его происхождение документами, удостоверяющими безопасность в ветеринарно-санитарном отношении: отсутствует ветеринарный сопроводительный документ (ветеринарный сертификат) и достоверность проведения ветеринарной санитарной экспертизы.

Таможня также усмотрела признаки преступления по статье 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная в крупном размере», груз передан в Приволжское Таможенное Управление. А перевозчик уже привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки.

Фото -  vk.com/orenrshn
9 1095
#сельское хозяйство
2

Комментарии (9)

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ваха

3 минуты назад
У нас всё утилизировать польские яблоки утилизировать сыры европейские утилизировать только утилизацию этого никто не видел глаза
ответить

Валерий

4 минуты назад
Нет бы пенсионерам отдали, а то вдруг они ожиреют
ответить

ха-ха

5 минут назад
вот и стоят уличные торговцы с мясными "деликатесами" неизвестного происхождения! Адреса одни и те же! Безобразие продолжается!!!
ответить

Animal Planet

12 минут назад
Так,ничего в мясе не нашли,значит это мясо можно было бы отдать приютам для животных,сало обрезать до постного мяса,и сварить собакам кашу,если не на втором бульоне,то можно в процессе убрать весь жир. Или сварить бульон,на ночь его на улицу,утром снять лепешку жира,и также сварить густой суп для собак.
ответить

ЮВП

15 минут назад
Поддельное мясо ? Мясо оно и в Африке мясо, как его подделать можно ? Это только в "12 стульях" в столовой фальшивого зайца подавали.
ответить

Я

17 минут назад
а где будет утилизация? я * помогу утилизировать
ответить

А что

18 минут назад
Нельзя раздать нуждающимся, так нет, умная лучше уничтожить!
ответить

А что?

36 минут назад
Так это было не мясо.
ответить

Правда

36 минут назад
Воруют так воруют,офигеть.
ответить
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