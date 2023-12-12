Общество

сегодня, 16:18

Успеть до пятницы: через три дня на Липецк обрушится новый мощный снегопад

30 2300
#снегопад #дороги
4
Успеть до пятницы: через три дня на Липецк обрушится новый мощный снегопад

Мэрия объявила войну с последствиями непогоды. Победу нужно одержать к 15 декабря, иначе город встанет.

Сегодня глава города Евгения Уваркина приехала в МБУ «Управление благоустройства Липецка» для того, чтобы увидеть, как обстоят дела с уборкой снега.

У стены управления, вдоль которой обычно стоит в ряд коммунальная техника, был всего один «КамАЗ» с лопатой. Это одна из тех пяти машин, которые вышли из строя сегодня ночью и утром при уборке улиц от снега. Четыре единицы техники после ремонта к 10 часам вернулись на очистку дорог, а этот вот «КамАЗ» починить на скорую руку не получилось. Начальник гаража предприятия, поблагодаривший мера за 16 единиц новой техники (впервые, кстати, за несколько последних лет), посетовал на изношенный парк коммунальных дорожных машин и на малое количество малых машин, которые нужны для уборки тротуаров.

4728fd40-65a5-4183-8a79-0811c2a87c4a.jpg

А еще мэр увидела снегоуборщик «Золотые ручки». Почему он не в работе? Потому что это новая машина, только-только купленная в лизинг за счет областной субсидии. Белорусский снегоуборщик еще не поставлен на учет в ГИБДД.

fd134cb9-6dec-4626-a772-c2c008807a6b.jpg

— Сотрудники МБУ работают на износ. Они герои! Такой снежной зимы не было в Липецке с 2016 года. По сути, работаем в режиме чрезвычайном режиме для города, ведь у нас — более 600 километров дорог. Город убирают уже больше ста единиц техники одновременно, столько же, сколько в регионе в целом, — сказал вице-мэр Николай Дергунов.

889877ea-9a9a-4d1e-bdc1-15123da03625.jpg

Начальник управления благоустройства Дмитрий Пушилин сообщил мэру о том, что на улицах города работают более 60 единиц техники, в том числе наемной. Сейчас, в снегопад, они разметают снег с городских магистралей и с дорог в частном секторе, сдвигают его к обочинам дорог, а кое-где несмотря на продолжающуюся метель, снег уже вывозят.

— Ночью мы усилим нашу группировку до 80 машин, в том числе наемной техники. Приоритеты — внесение противогололедных материалов, разметание и раздвижка снега,— сказал Дмитрий Пушилин.

Николай Дергунов рассказал, что из своего резервного фонда мэра выделила пять миллионов рублей на наем техники и дворников у сторонних организаций.

— Ночью на улицах Липецка работало 70 единиц техники. Большое внимание уделялось спускам-подъемам, внесению пескосоляной смеси. Но непрекращающаяся вот уже сутки метель сводит все усилия на нет. Поэтому эти циклы мы повторяем все снова и снова. А днем техника ушла в частный сектор. Очень важно не упустить внесение ПГМ. Но дороги жёлтые — значит, песок рассыпан везде.

Глава Липецка сообщила о неблагоприятном прогнозе на эту пятницу: синоптики обещают до 17 миллиметров осадков. Задача — максимально очистить улицы города от снежных валов, которые по обочинам дорог уже выросли на полметра и больше. «Нужно увеличивать число людей, которые займутся внесением противогололедных материалов, уборкой отвалов, вывозом снега. Мне нужно точное количество людей и техники, в том числе ресурсных организаций, которые будут задействованы в ночь-в день. Акцент — на магистральные дороги ночью и на дороги в частном секторе днем. В эти дни до субботы нужно одержать победу над непогодой».

Также глава Липецка попросила руководство МБУ сосредоточится на найме водителей и уборщиков территорий — этим категориям работников с 1 декабря вдвое повысили зарплату, но и тех, и других городскому коммунальному предприятию крайне не хватает.
30 2300
#снегопад #дороги
4

Комментарии (31)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

6 минут назад
Конечно в режисме ЧП, у нас же Центральный регион и, о ужас, зиой выпал снег.
ответить

Гость

25 минут назад
Дворы не убирались все дни как идет снег.
ответить

Хомячок подопытный

26 минут назад
А в автобусах все маски надевали?
ответить

555

29 минут назад
Чем скулить взяли бы лопаты и помогли городу
ответить

СССР

44 минуты назад
Хватит рапортовать!, Ну пусть хоть себя порадует,так им хочется чтобы их хвалили.!!!
ответить

Дворник

45 минут назад
Нужно город убирать постоянно! Без героизма! Просто должно быть чисто без рапортов о количестве техники. И процентов
ответить

адекватный житель

46 минут назад
НУЖНО НЕ В СТОРОНКУ СГРЕБАТЬ, А ВЫВОЗИТЬ. с дороги на тротуар сдвинули, а через час по этому тротуару трактор проехал и обратно на дорогу. а в среднем она убралась ага конечно.
ответить

Сергей

46 минут назад
Хватит рапортовать!, а как же бонусы за "грамотное руководство", это же не оплата за переработку сверх продолжительности рабочего дня....
ответить

Грязинец

46 минут назад
Где там комментатор Вася, кому бы снега по колена мечтающий?!))))))
ответить

Бот

47 минут назад
Улицу Стаханова предлагаю не чистить и так хорошо!!!
ответить
Еще комментарии
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Наследство Анатолия Якутина разделили три вице-губернатора
#Якутин
Наследство Анатолия Якутина разделили три вице-губернатора

29 минут назад

Общество
Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют
#сельское хозяйство
7
Почти 19 тонн поддельного липецкого мяса утилизируют

45 минут назад

Общество
Администрация Липецка призывает горожан помочь расчистить дворы от снега
#уборка дорог #снег #управляющая компания
29
Администрация Липецка призывает горожан помочь расчистить дворы от снега

47 минут назад

Общество
Куда жаловаться на нечищеные дороги и дворы
#горячая линия
154
Куда жаловаться на нечищеные дороги и дворы

сегодня, 13:35

Общество
Под остановкой «Автобаза» на Соколе протекает частная труба
#порыв трубы
20
Под остановкой «Автобаза» на Соколе протекает частная труба

сегодня, 11:46

Общество
Школа №32 перешла на дистанционное обучение
#школа #карантин
25
Школа №32 перешла на дистанционное обучение

сегодня, 11:39

Общество