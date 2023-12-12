Успеть до пятницы: через три дня на Липецк обрушится новый мощный снегопад

Мэрия объявила войну с последствиями непогоды. Победу нужно одержать к 15 декабря, иначе город встанет.

Сегодня глава города Евгения Уваркина приехала в МБУ «Управление благоустройства Липецка» для того, чтобы увидеть, как обстоят дела с уборкой снега.У стены управления, вдоль которой обычно стоит в ряд коммунальная техника, был всего один «КамАЗ» с лопатой. Это одна из тех пяти машин, которые вышли из строя сегодня ночью и утром при уборке улиц от снега. Четыре единицы техники после ремонта к 10 часам вернулись на очистку дорог, а этот вот «КамАЗ» починить на скорую руку не получилось. Начальник гаража предприятия, поблагодаривший мера за 16 единиц новой техники (впервые, кстати, за несколько последних лет), посетовал на изношенный парк коммунальных дорожных машин и на малое количество малых машин, которые нужны для уборки тротуаров.А еще мэр увидела снегоуборщик «Золотые ручки». Почему он не в работе? Потому что это новая машина, только-только купленная в лизинг за счет областной субсидии. Белорусский снегоуборщик еще не поставлен на учет в ГИБДД.— Сотрудники МБУ работают на износ. Они герои! Такой снежной зимы не было в Липецке с 2016 года. По сути, работаем в режиме чрезвычайном режиме для города, ведь у нас — более 600 километров дорог. Город убирают уже больше ста единиц техники одновременно, столько же, сколько в регионе в целом, — сказал вице-мэр Николай Дергунов.Начальник управления благоустройства Дмитрий Пушилин сообщил мэру о том, что на улицах города работают более 60 единиц техники, в том числе наемной. Сейчас, в снегопад, они разметают снег с городских магистралей и с дорог в частном секторе, сдвигают его к обочинам дорог, а кое-где несмотря на продолжающуюся метель, снег уже вывозят.— Ночью мы усилим нашу группировку до 80 машин, в том числе наемной техники. Приоритеты — внесение противогололедных материалов, разметание и раздвижка снега,— сказал Дмитрий Пушилин.Николай Дергунов рассказал, что из своего резервного фонда мэра выделила пять миллионов рублей на наем техники и дворников у сторонних организаций.— Ночью на улицах Липецка работало 70 единиц техники. Большое внимание уделялось спускам-подъемам, внесению пескосоляной смеси. Но непрекращающаяся вот уже сутки метель сводит все усилия на нет. Поэтому эти циклы мы повторяем все снова и снова. А днем техника ушла в частный сектор. Очень важно не упустить внесение ПГМ. Но дороги жёлтые — значит, песок рассыпан везде.Глава Липецка сообщила о неблагоприятном прогнозе на эту пятницу: синоптики обещают до 17 миллиметров осадков. Задача — максимально очистить улицы города от снежных валов, которые по обочинам дорог уже выросли на полметра и больше. «Нужно увеличивать число людей, которые займутся внесением противогололедных материалов, уборкой отвалов, вывозом снега. Мне нужно точное количество людей и техники, в том числе ресурсных организаций, которые будут задействованы в ночь-в день. Акцент — на магистральные дороги ночью и на дороги в частном секторе днем. В эти дни до субботы нужно одержать победу над непогодой».Также глава Липецка попросила руководство МБУ сосредоточится на найме водителей и уборщиков территорий — этим категориям работников с 1 декабря вдвое повысили зарплату, но и тех, и других городскому коммунальному предприятию крайне не хватает.