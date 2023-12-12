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45 минут назад

Путин подписал закон о принципе «бери или плати» для поставок газа предприятиям

29
#газ #поставки

Глава государства закрепил принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа в России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, преимущественное право на заключение договоров получит категория промышленных потребителей, - пишет "Ъ".

В число этой категории входят в том числе те промышленные потребители, которые вводят в эксплуатацию новые объекты, производят продукцию и вырабатывают тепло- или электроэнергию. Договор о поставках газа они должны заключить в конкретном объеме.

Согласно закону, в случае недостатка объемов газа по вине поставщика сумма должна быть компенсирована. Правительство также получает право утверждать правила технологического присоединения к магистральным трубопроводам. Региональные власти, согласно тексту подписанного закона, смогут регулировать перевод потребителей на альтернативные виды топлива.

Закон также предусматривает поправки в Градостроительный кодекс: застройщики смогут запрашивать данные о возможности подключения объектов капитального строительства к будущим сетям инженерно-технического обеспечения. Изменения вступают в силу через десять дней после опубликования документа. Принцип «бери и плати» начнет действовать с 1 апреля 2024 года.
29
#газ #поставки

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