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Президент РФ ввел штрафы до 1,5 млн руб. за нарушение обработки биометрии

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#биометрия #штраф

Должностным лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об ужесточении наказаний за нарушение размещения биометрических персональных данных, - пишет "Ъ".

Документ предусматривает, что для должностных лиц штрафы за незаконное размещение и обновление персональных данных составят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для организаций — от 500 тыс. до 1 млн руб. За сбор биометрических данных без согласия должностным лицам грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, юрлицам — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей.

В числе авторов проекта закона были спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также руководители четырех политических фракций. Целью инициативы была названа "защита биометрических персональных данных граждан, а также предупреждение административных правонарушений". Внесли проект в Госдуму в мае, он прошел третье чтение 5 декабря.
32
#биометрия #штраф

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