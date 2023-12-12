В России
28 минут назад
Финляндия может открыть крупные КПП на границе с РФ с 14 декабря
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Предполагается, что финские власти объявят о соответствующем решении 12 декабря во второй половине дня.
Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, - передаёт РИА Новости со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.
"Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра", — отмечается в публикации.
Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы.
Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг, - сообщает издание со ссылкой на источники.
"Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра", — отмечается в публикации.
Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы.
Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг, - сообщает издание со ссылкой на источники.
19