В России

28 минут назад

Финляндия может открыть крупные КПП на границе с РФ с 14 декабря

19
#Финляндия #КПП

Предполагается, что финские власти объявят о соответствующем решении 12 декабря во второй половине дня.

Правительство Финляндии планирует на этой неделе открыть крупнейшие КПП на границе с Россией, - передаёт РИА Новости со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

"Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра", — отмечается в публикации.

Эти пункты — ближайшие к Санкт-Петербургу. До закрытия все три КПП работали круглосуточно, на них фиксировали самое большое количество пересечений границы.

Ожидается, что правительство объявит о своем решении сегодня во второй половине дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг, - сообщает издание со ссылкой на источники.
19
#Финляндия #КПП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной»
#банкрот #Связной
Суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной»

сегодня, 15:00

В России
В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества с купюрами
#мошенники #купюры
В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества с купюрами

сегодня, 14:20

В России
Яйца в РФ могут подешеветь весной 2024 года
#яйца #цены #экономика
Яйца в РФ могут подешеветь весной 2024 года

сегодня, 13:35

В России
Сочи обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках
#новостройки #жилье #цены
Сочи обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках

сегодня, 12:49

В России
Самозанятых начнут наказывать за обман потребителей
#самозанятые #наказание
Самозанятых начнут наказывать за обман потребителей

сегодня, 12:04

В России
Минтруд выступил против найма уехавших за границу россиян
#релоканты #труд
Минтруд выступил против найма уехавших за границу россиян

сегодня, 11:25

В России