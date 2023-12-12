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Суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной»

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#банкрот #Связной

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера "Связной" по собственному заявлению компании.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной", - следует из информации в электронной картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в материалах дела. Дело о банкротстве рассматривалось в отношении ООО "Сеть Связной". Решение принято 12 декабря.

"Связной" - бывшая российская розничная сеть, которая специализировалась на продаже электроники, бытовой техники и других товаров. Первые магазины "Связной" открылись в 2002 году. Сеть ретейлера насчитывала несколько тысяч торговых точек и была одной из крупнейших в России.

В 2016-2021 годах выручка ООО "Сеть Связной" практически ежегодно росла, однако компания получала чистый убыток. Чистую прибыль в 15,3 млн рублей (при выручке в 105,5 млрд рублей) ретейлер получил в 2021 году. Однако в 2022 году финансовое состояние компании ухудшилось: чистый убыток по итогам года составил 48,5 млрд рублей, а выручка упала почти вдвое - до 56,8 млрд рублей.

С прошлого года ретейлер начал получать большое количество исков от своих контрагентов. В марте 2023 года ООО "Сеть Связной" подало заявление о собственном банкротстве, к делу присоединилось большое количество физических и юридических лиц, - передает РИА Новости.
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#банкрот #Связной

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