В России

19 минут назад

В ЦБ РФ рассказали о новой схеме мошенничества с купюрами

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#мошенники #купюры

Центробанк России заявил о новой схеме мошенничества, в ходе которой злоумышленники пытаются обмануть своих жертв, говоря о необходимости проверки новых купюр номиналом 5000 рублей.

Банк России в Telegram-канале предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с обновленными купюрами номиналом 5 тыс. рублей. Схему используют для того, чтобы красть деньги как офлайн, так и удаленно.

"Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн", - отмечает в сообщении.

Как сказано в сообщении регулятора, сначала мошенники звонят человеку и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Для этого предлагается установить на телефоне специальное приложение - "Банкноты Банка России". Так действительно называется официальное приложение ЦБ РФ, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов.

ЦБ РФ подчеркивает, что приложение "Банкноты Банка России" действительно существует, и оно доступно на официальном сайте ЦБ РФ. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот - где именно они расположены, как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет.

Также ЦБ РФ сообщает о другом варианте схемы, где эксплуатируется тема банкнот. Аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на "новые". Доверчивым людям - как правило, пожилым - при этом подсовывают фальшивые купюры. ЦБ отмечает, что есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом "обмена денег".

В ЦБ напоминает, что обновленные банкноты - это 100 и 5 тыс. руб. - постепенно поступают в оборот, но старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении. Следует игнорировать предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, ничего не устанавливать и не переходить по ссылкам от незнакомцев. Также ЦБ РФ подчеркнул, что по любым банковским вопросам стоит звонить в свой банк.
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#мошенники #купюры

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