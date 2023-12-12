ВШЭ отметила инвестиционную активность РВК-Липецк

НИУ Высшая школа экономики в исследовании на базе более 70 крупнейших водоканалов России отметила высокую активность операторов, входящих в ГК «Росводоканал».

Так, объём инвестиционной программы Росводоканал Липецк в части водоснабжения и водоотведения в 2023 году составил более 287 млн рублей. Благодаря выделенным средствам в разных районах города до конца года построят и реконструируют около 5,5 км сетей различного диаметра, модернизируют ряд объектов. Например, на водозаборе «Матырский» уже пробурено две эксплуатационные скважины, в Северном Руднике завершается строительство нового водозабора, на инфраструктурных объектах заменено 23 насоса.

В следующем году предприятие продолжит реализацию начатых проектов, среди которых реконструкция городских очистных сооружений, а также займется модернизацией более 12 км сетей водоснабжения. Значительный объём инвестиций будет направлен на реконструкцию водопроводов по улицам К. Маркса, Неделина, Фрунзе, Папина и Доватора, а также в районах МЖК, ЛТЗ и Матырский.

Согласно результатам исследования ВШЭ инвестиционная активность частных организаций ВиВ выше, чем организаций, находящихся в муниципальной или государственной собственности. А ГК «Росводоканал» стала лидером по объему инвестиций среди крупнейших частных операторов.

Так, по мнению директора института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Ильи Долматова: «Частные операторы более осознанно подходят к модернизации и развитию инфраструктуры, уделяя большое внимание инвестиционным вливаниям, чтобы оказывать качественные услуги своим потребителям».

Анализ инвестиций в ВиВ стал частью большого исследования эффективности организаций ВКХ, которое проводит НИУ ВШЭ. В него также вошли блоки, посвященные экономике, анализу тарифов и себестоимости и производственным аспектам работы водоканалов.

ООО «РВК-Липецк». Реклама