Под Репцом произошло лобовое столкновение автомобилей

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Утром у поворота на село Репец Задонского района произошло столкновение двух автомобилей, сообщает сообщество «Задонск Мой город».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили «Мазда» и «Митсубиси».— По предварительным данным, столкновение обошлось без пострадавших. Сотрудники ДПС уточняются обстоятельства аварии, - сообщили в полиции.Судя по фотографиям и видеозаписи, дорога сильно заснежена. Но пользователи соцсети отмечают, что около семи утра трасса была очищена.