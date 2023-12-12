Происшествия

сегодня, 13:02

Под Репцом произошло лобовое столкновение автомобилей

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#ДТП #Репец
Утром у поворота на село Репец Задонского района произошло столкновение двух автомобилей, сообщает сообщество «Задонск Мой город».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили «Мазда» и «Митсубиси».

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— По предварительным данным, столкновение обошлось без пострадавших. Сотрудники ДПС уточняются обстоятельства аварии, - сообщили в полиции.

Судя по фотографиям и видеозаписи, дорога сильно заснежена. Но пользователи соцсети отмечают, что около семи утра трасса была очищена.
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#ДТП #Репец

Комментарии (3)

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Селянин

сегодня, 13:38
Трасса Липецк Кривец в ещё более худшем состоянии, там вообще конь не валялся и ничего, машины ползут потихоньку, буксуют, но ползут
ответить

Селянин

сегодня, 13:33
Трасса Липецк Кривец в ещё более худшем состоянии, там вообще конь не валялся и ничего, машины ползут потихоньку, буксуют, но ползут
ответить

Вопрос

сегодня, 13:29
А дорога почищена на самом деле?
ответить
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