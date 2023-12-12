Происшествия
40 минут назад
Уполномоченный по правам ребенка предупредил о действующих от его имени мошенниках
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На этот раз взломали электронную почту.
Электронная почта Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области uppr48@yandex.ru взломана. Об этом сообщил сам Юрий Таран в своём Telegram-канале.
«Спам-рассылка осуществляется мошенниками, прием и отправка писем с данного адреса сотрудниками аппарата не осуществляется! Будьте внимательны, не открывайте письма и не переходите по ссылкам!», — предупредил Юрий Таран.
К Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области можно обратиться по электронной почте: deti48@admlr.lipetsk.ru, по телефону: +7 (4742) 22-19-05 или через интернет-приемную: https://deti48.ru/contacty.htm.
«Спам-рассылка осуществляется мошенниками, прием и отправка писем с данного адреса сотрудниками аппарата не осуществляется! Будьте внимательны, не открывайте письма и не переходите по ссылкам!», — предупредил Юрий Таран.
К Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области можно обратиться по электронной почте: deti48@admlr.lipetsk.ru, по телефону: +7 (4742) 22-19-05 или через интернет-приемную: https://deti48.ru/contacty.htm.
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