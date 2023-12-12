Общество

сегодня, 11:39

Школа №32 перешла на дистанционное обучение

6 663
#школа #карантин
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Школа №32 перешла на дистанционное обучение

Помимо полностью закрытых школ, на дистанционное обучение уже перешли 163 класса в 39 школах.

Из-за заболеваемости ОРВИ и пневмониями в Липецке, по данным на 12 декабря, полностью закрыты восемь школ: №№ 5, 12, 14, 32, 33, 47, 48, 72. Кроме того, на дистанционное обучение переведены 163 класса в 39 школах. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Сегодня занятия в обычном режиме возобновились в школе №19. А вот школа №32, наоборот, только ушла на дистанционку.

Напомним, для предотвращения эпидемического распространения острых респираторных вирусных инфекций школы города переводят на дистанционное обучение в случае отсутствия по причине заболеваемости 20% детей и более. А вот в случае с пневмониями — при выявлении двух и более случаев в классе (группе) и 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации их уже переводят на дистанционное обучение сроком на 21 день (средний инкубационный период пневмоний, вызванных микоплазмой).

С 11 декабря по рекомендации Роспотребнадзора в Липецке на 10 дней введены ограничения на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей, в организациях допобразования, спорта, культуры и искусства разрешены только индивидуальные занятия, общественный транспорт будет ежедневно обрабатываться. В общественных местах рекомендуется использовать маски.
6 663
#школа #карантин
3

Комментарии (6)

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Мама

7 минут назад
Школа 62, отсутствует в классах 70% детей. Чего ждём???
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63я

11 минут назад
В классе из 28 человек ходят 11. Почему не закрывают на дистант?
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Алексей

35 минут назад
Тоесть спортивные секции это скопление детей, а школа нет
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Данон

47 минут назад
Надо закрыть все школы, здоровье не шутка
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Мама

сегодня, 12:07
Почему все школы не закрыты? Сколько еще должно заболеть? Это здоровье наших детей
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Квартирант

сегодня, 12:05
Надо все школы закрывать. И надо заботиться о детях.
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