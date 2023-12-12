Коронавирус

сегодня, 11:37

Уже месяц в Липецкой области от COVID-19 каждую неделю умирает по одному человеку

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#коронавирус
Уже месяц в Липецкой области от COVID-19 каждую неделю умирает по одному человеку

Выросло и количество госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией.

За неделю, с 4 по 10 декабря, в Липецкой области зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Напомним, о возобновлении смертельных исходов болезни сообщалось 24 октября (до этого смертей в регионе от вируса не было с середины лета). А со второй половины ноября такие случаи регистрируются раз в неделю.

С 4 по 10 декабря в Липецкой области выявлены 590 случаев COVID-19. Количество заболевших перестало резко прибавляться: неделей ранее был выявлен 531 случай заболевания и тогда недельная прибавка составляла почти треть.

При этом существенно прибавилось количество госпитализированных — 66, против 38 неделей ранее. Выздоровели 294 из заболевших ранее — на 22 меньше, чем неделю назад.

В России количество госпитализаций увеличилось на 5,2%, в больницы положили 9 451 человека. Выздоровели 97 345 человек, или на 39,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 73,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%», — сообщает сайт Объясняем.рф.

Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте России, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране. Умерли за неделю 148 человек. Неделей раньше в России погибли 138 человек.
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#коронавирус

Комментарии (5)

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Наталья

51 минуту назад
Никто от ковида не умирает!ковид просто провоцирует сопутствующие заболевания у человека,которые надо лечить,а не списывать всё на этот ковид!
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с.а.с.

55 минут назад
И где коронавирускые ограничения? Сколько можно ждать!
ответить

Ссс

сегодня, 12:07
Вроде бы Путин отменил ковид в 2022 г в феврале, что, опять?
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игорь

сегодня, 11:57
напишите сколько от онкологии каждую неделю умирает
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странно

сегодня, 11:46
А давление ,кардиограмма,сопутствующие заболевания---не в счет? Один ковид?
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