Коронавирус
сегодня, 11:37
Уже месяц в Липецкой области от COVID-19 каждую неделю умирает по одному человеку
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Выросло и количество госпитализаций заболевших коронавирусной инфекцией.
За неделю, с 4 по 10 декабря, в Липецкой области зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Напомним, о возобновлении смертельных исходов болезни сообщалось 24 октября (до этого смертей в регионе от вируса не было с середины лета). А со второй половины ноября такие случаи регистрируются раз в неделю.
С 4 по 10 декабря в Липецкой области выявлены 590 случаев COVID-19. Количество заболевших перестало резко прибавляться: неделей ранее был выявлен 531 случай заболевания и тогда недельная прибавка составляла почти треть.
При этом существенно прибавилось количество госпитализированных — 66, против 38 неделей ранее. Выздоровели 294 из заболевших ранее — на 22 меньше, чем неделю назад.
В России количество госпитализаций увеличилось на 5,2%, в больницы положили 9 451 человека. Выздоровели 97 345 человек, или на 39,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 73,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%», — сообщает сайт Объясняем.рф.
Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте России, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране. Умерли за неделю 148 человек. Неделей раньше в России погибли 138 человек.
С 4 по 10 декабря в Липецкой области выявлены 590 случаев COVID-19. Количество заболевших перестало резко прибавляться: неделей ранее был выявлен 531 случай заболевания и тогда недельная прибавка составляла почти треть.
При этом существенно прибавилось количество госпитализированных — 66, против 38 неделей ранее. Выздоровели 294 из заболевших ранее — на 22 меньше, чем неделю назад.
В России количество госпитализаций увеличилось на 5,2%, в больницы положили 9 451 человека. Выздоровели 97 345 человек, или на 39,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 73,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%», — сообщает сайт Объясняем.рф.
Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте России, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране. Умерли за неделю 148 человек. Неделей раньше в России погибли 138 человек.
5 516
Наталья
с.а.с.
Ссс
игорь
странно