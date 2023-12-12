Общество

51 минуту назад

Падение башни в Сенцово: жителям села подвозят воду

8 824
#башня
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Водонапрорную башню, которая вчера вечером упала из-за наледи, разбирают. Скважину, из которой в нее попадала вода, задействуют для снабжения села по альтернативному пути.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что «вопрос с водонапорной башней, которая накануне обрушилась в Сенцово Липецкого района, решим в течение самого ближайшего времени. Без воды люди сидеть не будут. Подвоз обеспечили. Водоснабжение восстановим быстро».

Губернатор уточнил, что скважина под упавшей башней была маломощной и не основной — в селе действует ещё шесть. Три закольцованы и обслуживают проблемную часть Сенцово, поэтому мощностей достаточно.

Сейчас рабочие демонтируют упавшую башню и выводят из работы скважину, которая находится под ней. После завершения демонтажа, воду из скважины пустят по альтернативному пути.

В причинах падения башни разбирается спецаильная комиссия. При этом она склоняется к версии, что конструкция рухнула из-за обледенения — это говорит о ее неправильной эксплуатации. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры, пообещал губернатор.

Напомним, водонапорная башня в селе Сенцово рухнула вчера вечером. Падение башни записали камеры наблюдения. На записях видна огромная сосулька, свисавшая с башни почти до земли.
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#башня
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Комментарии (8)

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Алоизий

5 минут назад
Бодро рапортуют. Так бы работали, цены бы им не было!
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Рус.яз.

9 минут назад
"разбирается спецаильная комиссия" - такая комиссия много разберет!!!
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Пионер

14 минут назад
Да наверное советские времена виноваты
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Гражданин

17 минут назад
Вот Вам и работа, раз в весенне-летний период Вами ничего неделаеться, только одни перекуры. Как-то Так.
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Гражданин

18 минут назад
Вот Вам и работа, раз в весенне-летний период Вами ничего неделаеться, только одни перекуры. Как-то Так.
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НЛМК

20 минут назад
Если посмотреть видео, то там видно башня падает в сторону вместе с огромной наледью.
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Житель заводской

27 минут назад
Где подвоз?
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строитель

38 минут назад
НЕ врите с бородою до земли -её не было. ветровая нагрузка -причина падения.
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