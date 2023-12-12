Общество
51 минуту назад
Падение башни в Сенцово: жителям села подвозят воду
Водонапрорную башню, которая вчера вечером упала из-за наледи, разбирают. Скважину, из которой в нее попадала вода, задействуют для снабжения села по альтернативному пути.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что «вопрос с водонапорной башней, которая накануне обрушилась в Сенцово Липецкого района, решим в течение самого ближайшего времени. Без воды люди сидеть не будут. Подвоз обеспечили. Водоснабжение восстановим быстро».
Губернатор уточнил, что скважина под упавшей башней была маломощной и не основной — в селе действует ещё шесть. Три закольцованы и обслуживают проблемную часть Сенцово, поэтому мощностей достаточно.
Сейчас рабочие демонтируют упавшую башню и выводят из работы скважину, которая находится под ней. После завершения демонтажа, воду из скважины пустят по альтернативному пути.
В причинах падения башни разбирается спецаильная комиссия. При этом она склоняется к версии, что конструкция рухнула из-за обледенения — это говорит о ее неправильной эксплуатации. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры, пообещал губернатор.
Напомним, водонапорная башня в селе Сенцово рухнула вчера вечером. Падение башни записали камеры наблюдения. На записях видна огромная сосулька, свисавшая с башни почти до земли.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что «вопрос с водонапорной башней, которая накануне обрушилась в Сенцово Липецкого района, решим в течение самого ближайшего времени. Без воды люди сидеть не будут. Подвоз обеспечили. Водоснабжение восстановим быстро».
Губернатор уточнил, что скважина под упавшей башней была маломощной и не основной — в селе действует ещё шесть. Три закольцованы и обслуживают проблемную часть Сенцово, поэтому мощностей достаточно.
Сейчас рабочие демонтируют упавшую башню и выводят из работы скважину, которая находится под ней. После завершения демонтажа, воду из скважины пустят по альтернативному пути.
В причинах падения башни разбирается спецаильная комиссия. При этом она склоняется к версии, что конструкция рухнула из-за обледенения — это говорит о ее неправильной эксплуатации. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры, пообещал губернатор.
Напомним, водонапорная башня в селе Сенцово рухнула вчера вечером. Падение башни записали камеры наблюдения. На записях видна огромная сосулька, свисавшая с башни почти до земли.
Алоизий
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