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9 минут назад
Сочи обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках
Сочи обогнал Москву по ценам на квартиры в новостройках.
Сочи и еще 11 российских городов обогнали Москву по подорожанию жилья в новостройках. Такие данные приводят аналитики "Яндекс Недвижимости" в своем исследовании, - пишет "Lenta.ru".
Сильнее всего с начала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра строящихся квартир выросла в Волгограде — на 44%, до 115 тысяч рублей в ноябре. Второе место занимает Воронеж — там новостройки подорожали на 28%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр. Третье место занимает Сочи, где новые квартиры стали увеличились в цене на 26%, до 421 тысячи рублей за "квадрат" — это стало самым высоким показателем по стране в рублевом эквиваленте.
Также в первую пятерку крупных городов с самым дорогим жильем на первичном рынке вошли Казань (155,3 тыс. руб.) и Краснодар (148,5 тыс. руб.).
Москва заняла в рейтинге 13-е место. Строящееся жилье в столице подорожало на 13%, до 334 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге показатель вырос на 7%, до 246 тысяч рублей за "квадрат".
Самое дешевое первичное жилье расположено в новостройках Саратова (71,1 тыс. руб.), Ульяновска (76,2 тыс. руб.) и Брянска (78,2 тыс. руб.), - уточняют в "Авито Недвижимости".
В среднем по России цена квадратного метра в новостройках повысилась с начала года на 7%, а с сентября — на 4%. К концу года рост цен замедлился — с октября стоимость поднялась в среднем на 2%, - отмечают аналитики.
"Это сказалось и на динамике предложения. В Москве в сентябре относительно августа база первичного жилья сократилась в среднем на 10%. Далее с начала октября до декабря наблюдалась стагнация, а с начала зимы предложение выросло на 10%", — добавил руководитель службы аналитики в "Яндекс Недвижимости" Алексей Муханов.
Сильнее всего с начала 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра строящихся квартир выросла в Волгограде — на 44%, до 115 тысяч рублей в ноябре. Второе место занимает Воронеж — там новостройки подорожали на 28%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр. Третье место занимает Сочи, где новые квартиры стали увеличились в цене на 26%, до 421 тысячи рублей за "квадрат" — это стало самым высоким показателем по стране в рублевом эквиваленте.
Также в первую пятерку крупных городов с самым дорогим жильем на первичном рынке вошли Казань (155,3 тыс. руб.) и Краснодар (148,5 тыс. руб.).
Москва заняла в рейтинге 13-е место. Строящееся жилье в столице подорожало на 13%, до 334 тысяч рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге показатель вырос на 7%, до 246 тысяч рублей за "квадрат".
Самое дешевое первичное жилье расположено в новостройках Саратова (71,1 тыс. руб.), Ульяновска (76,2 тыс. руб.) и Брянска (78,2 тыс. руб.), - уточняют в "Авито Недвижимости".
В среднем по России цена квадратного метра в новостройках повысилась с начала года на 7%, а с сентября — на 4%. К концу года рост цен замедлился — с октября стоимость поднялась в среднем на 2%, - отмечают аналитики.
"Это сказалось и на динамике предложения. В Москве в сентябре относительно августа база первичного жилья сократилась в среднем на 10%. Далее с начала октября до декабря наблюдалась стагнация, а с начала зимы предложение выросло на 10%", — добавил руководитель службы аналитики в "Яндекс Недвижимости" Алексей Муханов.