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сегодня, 11:25
Минтруд выступил против найма уехавших за границу россиян
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Заключение трудового договора с работающими из-за границы гражданами недопустимо.
Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо, - говорится в разъясняющем письме эксперта Минтруда. Дело в том, что права и обязанности сотрудников и работодателей могут обеспечиваться только в пределах страны, - рассказали в ведомстве. Сотрудничество с "заграничными удаленщиками" также может обернуться проблемами при уплате налогов, страховых взносов, обеспечении безопасности персонала. Поэтому с релокантами лучше заключать гражданско-правовой договор, - добавили там. Сейчас закон не запрещает заключать трудовой договор с уехавшими и письмо Минтруда не имеет юридической силы, - отмечают юристы.
По словам начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами России "не допускается". В ведомстве объяснили такую рекомендацию тем, что сотрудничество с "заграничными удаленщиками» может привести к проблемам при уплате налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности персонала, - пишут "Известия".
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, права и обязанности сотрудников и работодателей в рамках трудовых отношений могут в полной мере обеспечиваться только в пределах России. В других странах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, а также отличаются условия социального и медицинского страхования персонала. При этом с уехавшими за рубеж гражданами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), - добавили в ведомстве.
В апреле 2023 года в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков. Он подразумевал для таких сотрудников ставку налога в 30 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Инициативу объяснили тем, что уехавшие граждане не тратят заработанные средства в России.
Позже документ отозвали — по словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, от идеи повысить НДФЛ отказались, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж. В июле Совет Федерации одобрил закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших россиян. Для сотрудников, работающих на российские организации в удаленном режиме, и фрилансеров она составит 13-15%.
По словам начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами России "не допускается". В ведомстве объяснили такую рекомендацию тем, что сотрудничество с "заграничными удаленщиками» может привести к проблемам при уплате налогов, страховых взносов и обеспечении безопасности персонала, - пишут "Известия".
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, права и обязанности сотрудников и работодателей в рамках трудовых отношений могут в полной мере обеспечиваться только в пределах России. В других странах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, а также отличаются условия социального и медицинского страхования персонала. При этом с уехавшими за рубеж гражданами можно заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), - добавили в ведомстве.
В апреле 2023 года в Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ для удаленщиков. Он подразумевал для таких сотрудников ставку налога в 30 процентов при утрате налогового президентства (после проживания за рубежом дольше 183 дней за год). Инициативу объяснили тем, что уехавшие граждане не тратят заработанные средства в России.
Позже документ отозвали — по словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, от идеи повысить НДФЛ отказались, чтобы не усиливать отток кадров за рубеж. В июле Совет Федерации одобрил закон о единой ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших россиян. Для сотрудников, работающих на российские организации в удаленном режиме, и фрилансеров она составит 13-15%.
49