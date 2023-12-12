В России
41 минуту назад
Запас китайских машин в РФ достиг 175 тысяч
Об этом сообщили в "Автостате".
По данным "Автостата", по итогам десяти месяцев 2023 года продажи китайских марок в РФ составили 406,5 тысяч автомобилей, увеличившись в 4,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Вместе с тем за этот же период было собрано на автозаводах ("Автотор", Haval) 153,4 тыс. машин (рост в 3,8 раза год к году) и завезено в страну 428,5 тыс. китайских автомобилей (рост в 6,6 раза). Таким образом, запасы составляют примерно 175 тыс. автомобилей.
"По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров", — рассказал на конференции консалтинговой компании "Автобосс" в Москве, посвященной китайскому автопрому в России исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, в ближайшие месяцы будет активная конкуренция за то, чтобы реализовывать стоки и найти покупателей, - передает РБК.
Помимо этого, если сейчас рынок зафиксировался на уровне продаж 110 тысяч авто в месяц, то в январе-феврале 2024 года ожидается спад, - прогнозируют в "Автостате". На ситуацию влияет ряд факторов — повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, а также летнее повышение утильсбора, - отметил Удалов.
"В ближайшие месяц-три, особенно если ставка ЦБ РФ будет поднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше ноября, это традиционно сильный месяц для продаж, а в январе-феврале продажи пойдут вниз", - считает он.
По данным «Автостата», за десять месяцев года авторынок России вырос на 60% к прошлому году, до 839 тыс. проданных автомобилей. Из топ-25 наиболее продаваемых автомобилей в стране 16 — это китайские бренды. Их доля выросла с 38% в январе до 58% в ноябре, - отметили в "Автостате". В феврале 2022 года китайские бренды занимали лишь 9%.
Весь год цены на автомобили росли, причем как на российские (+3% год к году), так и на импортные, - сообщил "Автостат". В сентябре-октябре средневзвешенная цена на легковой автомобиль остановилась на уровне 3 млн руб.: 1,2 млн руб. — за российский, 3,4 млн руб. — за китайский. "При этом китайские в основном представлены в сегменте от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Сегмент от 1 млн до 2,5 млн рублей практически пустой", — сообщил Сергей Удалов.
"По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров", — рассказал на конференции консалтинговой компании "Автобосс" в Москве, посвященной китайскому автопрому в России исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, в ближайшие месяцы будет активная конкуренция за то, чтобы реализовывать стоки и найти покупателей, - передает РБК.
Помимо этого, если сейчас рынок зафиксировался на уровне продаж 110 тысяч авто в месяц, то в январе-феврале 2024 года ожидается спад, - прогнозируют в "Автостате". На ситуацию влияет ряд факторов — повышение ключевой ставки, снижение объемов кредитования, а также летнее повышение утильсбора, - отметил Удалов.
"В ближайшие месяц-три, особенно если ставка ЦБ РФ будет поднята еще раз, будет спад продаж. Декабрь еще будет чуть выше ноября, это традиционно сильный месяц для продаж, а в январе-феврале продажи пойдут вниз", - считает он.
По данным «Автостата», за десять месяцев года авторынок России вырос на 60% к прошлому году, до 839 тыс. проданных автомобилей. Из топ-25 наиболее продаваемых автомобилей в стране 16 — это китайские бренды. Их доля выросла с 38% в январе до 58% в ноябре, - отметили в "Автостате". В феврале 2022 года китайские бренды занимали лишь 9%.
Весь год цены на автомобили росли, причем как на российские (+3% год к году), так и на импортные, - сообщил "Автостат". В сентябре-октябре средневзвешенная цена на легковой автомобиль остановилась на уровне 3 млн руб.: 1,2 млн руб. — за российский, 3,4 млн руб. — за китайский. "При этом китайские в основном представлены в сегменте от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Сегмент от 1 млн до 2,5 млн рублей практически пустой", — сообщил Сергей Удалов.