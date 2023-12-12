Происшествия
сегодня, 09:54
Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей
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Все они застряли в Лебедянском районе.
На дорогах Лебедянского района в снежном плену оказались семь автомобилей, сообщает областное управление противопожарной спасательной службы.
Водителям помогли сотрудники пожарной части № 29. Они с помощью троса вернули машины на проезжую часть.
Фото: Управление ГПСС
Водителям помогли сотрудники пожарной части № 29. Они с помощью троса вернули машины на проезжую часть.
Фото: Управление ГПСС
1 1220
Молодцы