Происшествия

сегодня, 09:54

Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей

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#снегопад #спасатели
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Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей

Все они застряли в Лебедянском районе.

На дорогах Лебедянского района в снежном плену оказались семь автомобилей, сообщает областное управление противопожарной спасательной службы.

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Водителям помогли сотрудники пожарной части № 29. Они с помощью троса вернули машины на проезжую часть.  

Фото: Управление ГПСС

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#снегопад #спасатели
3

Комментарии (1)

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