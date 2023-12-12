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сегодня, 09:59

В Москве из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию авто

33
#права #авто

В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя.

Госавтоинспекция Москвы приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя, - рассказали в ГИБДД столицы.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", - пояснили в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, - передает ТАСС.

"О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно", - добавили в ГИБДД.
33
#права #авто

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