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сегодня, 09:59
В Москве из-за сбоя приостановили выдачу прав и регистрацию авто
В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя.
Госавтоинспекция Москвы приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя, - рассказали в ГИБДД столицы.
"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", - пояснили в пресс-службе.
В ГИБДД добавили, что в настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, - передает ТАСС.
"О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно", - добавили в ГИБДД.
"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", - пояснили в пресс-службе.
В ГИБДД добавили, что в настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя, - передает ТАСС.
"О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно", - добавили в ГИБДД.