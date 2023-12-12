Общество
23 минуты назад
Арбитражный суд встал на сторону «Дорожного агентства Липецкой области»
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Решающим стало заключение эксперта «Липецкой лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».
Арбитражный суд завершил рассмотрение спора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» и ООО «Инфинити Групп».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, еще в июле 2021 года в Арбитражный суд поступил иск от областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» к обществу с ограниченной ответственностью «Инфинити Групп» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по государственному контракту.
В свою очередь «Инфинити Групп» было заявлено встречное исковое заявление о признании законным и обоснованным решения ООО об одностороннем отказе от исполнения обязательств и о признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года по результатам выигранного ООО «Инфинити Групп» аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту 12 автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Однако к работам подрядчик приступил только в конце июня. Причина задержки, как заявляют в компании, – противодействие со стороны заказчика (длительное несогласование рецептов асфальтобетонной смеси, неприемка скрытых работ, отказ в согласовании новых графиков работ). В связи с этим ООО «Инфинити Групп» приняло решение от 16 июля 2021 года об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту.
ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», в свою очередь, указывает на то, что по результатам отбора лабораторией заказчика проб асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя на нескольких объектах выявлено несоответствие выполненных работ требованиям ГОСТ, кроме того, по календарным графикам подрядчиком допущена просрочка производства работ. Заказчик не согласился с решением подрядчика об одностороннем отказе и подал исковое заявление в Арбитражный суд Липецкой области.
В ходе рассмотрения дела было «Дорожным агентством Липецкой области» было заявлено ходатайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы – ее просили поручить ее экспертной организации из Екатеринбурга. «Инфинити Групп» просило в случае удовлетворения ходатайства истца поручить проведение экспертизы организации из Саратова. По запросу арбитражного суда федеральное государственное бюджетное учреждение «Липецкая лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» также сообщило о возможности проведения экспертизы. Изучив письма экспертных организаций, принимая во внимание срок и стоимость проведения экспертизы, а также образование и стаж работы предложенных кандидатур экспертов, арбитражный суд поручил проведение экспертизы эксперту ФГБУ Липецкая ЛСЭ Минюста России.
21 сентября 2023 года поступило заключение эксперта. 9 ноября эксперт дал пояснения по заключению, стороны имели возможность представить свои пояснения по результатам опроса.
В результате 11 декабря Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» и отказал во встречном иске ООО «Инфинити Групп».
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, еще в июле 2021 года в Арбитражный суд поступил иск от областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» к обществу с ограниченной ответственностью «Инфинити Групп» о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по государственному контракту.
В свою очередь «Инфинити Групп» было заявлено встречное исковое заявление о признании законным и обоснованным решения ООО об одностороннем отказе от исполнения обязательств и о признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Как следует из материалов дела, в феврале 2021 года по результатам выигранного ООО «Инфинити Групп» аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту 12 автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Однако к работам подрядчик приступил только в конце июня. Причина задержки, как заявляют в компании, – противодействие со стороны заказчика (длительное несогласование рецептов асфальтобетонной смеси, неприемка скрытых работ, отказ в согласовании новых графиков работ). В связи с этим ООО «Инфинити Групп» приняло решение от 16 июля 2021 года об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту.
ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», в свою очередь, указывает на то, что по результатам отбора лабораторией заказчика проб асфальтобетонной смеси выравнивающего слоя на нескольких объектах выявлено несоответствие выполненных работ требованиям ГОСТ, кроме того, по календарным графикам подрядчиком допущена просрочка производства работ. Заказчик не согласился с решением подрядчика об одностороннем отказе и подал исковое заявление в Арбитражный суд Липецкой области.
В ходе рассмотрения дела было «Дорожным агентством Липецкой области» было заявлено ходатайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы – ее просили поручить ее экспертной организации из Екатеринбурга. «Инфинити Групп» просило в случае удовлетворения ходатайства истца поручить проведение экспертизы организации из Саратова. По запросу арбитражного суда федеральное государственное бюджетное учреждение «Липецкая лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» также сообщило о возможности проведения экспертизы. Изучив письма экспертных организаций, принимая во внимание срок и стоимость проведения экспертизы, а также образование и стаж работы предложенных кандидатур экспертов, арбитражный суд поручил проведение экспертизы эксперту ФГБУ Липецкая ЛСЭ Минюста России.
21 сентября 2023 года поступило заключение эксперта. 9 ноября эксперт дал пояснения по заключению, стороны имели возможность представить свои пояснения по результатам опроса.
В результате 11 декабря Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» и отказал во встречном иске ООО «Инфинити Групп».
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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