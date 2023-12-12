У 31-липчанина нашли 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона

Дело направлено в суд.

31-летнего липчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина уже был судим за пьяную езду, а 25 мая у него обнаружили в правом заднем кармане джинсов два полимерных пакетика, в которых были 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона.



Задержанный пояснил, что забрал наркотики из закладок для личного потребления. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.