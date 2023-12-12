Происшествия

33 минуты назад

У 31-липчанина нашли 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона

1 134
#наркотики
У 31-липчанина нашли 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона

Дело направлено в суд.

31-летнего липчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина уже был судим за пьяную езду, а 25 мая у него обнаружили в правом заднем кармане джинсов два полимерных пакетика, в которых были 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона.

Задержанный пояснил, что забрал наркотики из закладок для личного потребления. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
1 134
#наркотики

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шурик

10 минут назад
Скормить всю найденную наркоту им сразу, пущай сдохнут от передоза. Им видетили жить нужно, и не работать, а людей гробят.
ответить
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей
#снегопад #спасатели
Спасатели вызволили из снежного плена семь автомобилей

3 минуты назад

Происшествия
В селе Сенцово рухнула водонапорная башня
#наледь #снегопад
30
В селе Сенцово рухнула водонапорная башня

вчера, 19:43

Происшествия
В липецкую колонию пытались перебросить марихуану и три телефона
#УФСИН
2
В липецкую колонию пытались перебросить марихуану и три телефона

вчера, 17:16

Происшествия
60-летняя липчанка хотела улучшить качество связи и лишилась миллиона рублей
#мошенничество
19
60-летняя липчанка хотела улучшить качество связи и лишилась миллиона рублей

вчера, 16:12

Происшествия
Неотложка попала в ДТП на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского
#ДТП
25
Неотложка попала в ДТП на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского

вчера, 15:50

Происшествия
38-летнего липчанина судят по обвинению в смертельном избиении матери
#конфликт #побои
7
38-летнего липчанина судят по обвинению в смертельном избиении матери

вчера, 15:15

Происшествия