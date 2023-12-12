Происшествия
33 минуты назад
У 31-липчанина нашли 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона
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Дело направлено в суд.
31-летнего липчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина уже был судим за пьяную езду, а 25 мая у него обнаружили в правом заднем кармане джинсов два полимерных пакетика, в которых были 2,56 грамма метамфетамина и 0,18 грамма метадона.
Задержанный пояснил, что забрал наркотики из закладок для личного потребления. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Задержанный пояснил, что забрал наркотики из закладок для личного потребления. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Шурик