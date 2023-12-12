Липчане стали чаще страховаться от несчастных случаев и болезней

За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем годом ранее.

В третьем квартале этого года жители Липецкой области заключили 388 тысяч договоров страхования на общую сумму почти 3,5 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, по сравнению с таким же периодом прошлого года это на 11% больше по количеству договоров, но на 6% меньше по объему.



«Драйверами роста в Липецкой области стали автомобильное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Объем взносов в автостраховании составил около 2,2 миллиарда рублей, что на 19,6% больше, чем год назад. В регионе восстановилась потребительская активность, выросли продажи новых автомобилей. Кроме того, липчане чаще оформляли каско на свои старые авто. Также активно приобретались полисы страхования от несчастных случаев и болезней. За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем годом ранее», — отмечают в пресс-службе.



С июля по сентябрь 2023 года общий объем страховых выплат компаниям и гражданам в Липецкой области вырос на 26% и составил более 1,1 миллиарда рублей.



Липчанам напоминают, что если страховщик нарушает их права: задерживает выплату страхового возмещения, занижает сумму или вовсе отказывается платить, можно обратиться с жалобой в Банк России через его интернет-приемную.