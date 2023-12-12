Общество

43 минуты назад

Липчане стали чаще страховаться от несчастных случаев и болезней

93
#страхование
1
Липчане стали чаще страховаться от несчастных случаев и болезней

За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем годом ранее.

В третьем квартале этого года жители Липецкой области заключили 388 тысяч договоров страхования на общую сумму почти 3,5 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, по сравнению с таким же периодом прошлого года это на 11% больше по количеству договоров, но на 6% меньше по объему.

«Драйверами роста в Липецкой области стали автомобильное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Объем взносов в автостраховании составил около 2,2 миллиарда рублей, что на 19,6% больше, чем год назад. В регионе восстановилась потребительская активность, выросли продажи новых автомобилей. Кроме того, липчане чаще оформляли каско на свои старые авто. Также активно приобретались полисы страхования от несчастных случаев и болезней. За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем годом ранее», — отмечают в пресс-службе.

С июля по сентябрь 2023 года общий объем страховых выплат компаниям и гражданам в Липецкой области вырос на 26% и составил более 1,1 миллиарда рублей.

Липчанам напоминают, что если страховщик нарушает их права: задерживает выплату страхового возмещения, занижает сумму или вовсе отказывается платить, можно обратиться с жалобой в Банк России через его интернет-приемную.
93
#страхование
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом»
Бизнес

Еще в рубрике

Над Липецкой областью борются циклон и антициклон
#погода #снегопад
1
Над Липецкой областью борются циклон и антициклон

19 минут назад

Общество
Арбитражный суд встал на сторону «Дорожного агентства Липецкой области»
#дорога
Арбитражный суд встал на сторону «Дорожного агентства Липецкой области»

19 минут назад

Общество
Липецк замело: вице-губернатор и вице-мэр попросят «РВК, «Квадру» и энергетиков помочь убрать город
#снегопад
28
Липецк замело: вице-губернатор и вице-мэр попросят «РВК, «Квадру» и энергетиков помочь убрать город

32 минуты назад

Общество
Сегодня в Липецке: снежные заносы, спектакли и вернуть пенсионные накопления пока не поздно
#Сегодня в Липецке
33
Сегодня в Липецке: снежные заносы, спектакли и вернуть пенсионные накопления пока не поздно

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: снегопады повлияли на преступность, избиение подростка и почему не закрыли школы
#вечЁрка #снегопад #избиение
24
Липецкая вечЁрка: снегопады повлияли на преступность, избиение подростка и почему не закрыли школы

вчера, 20:23

Общество
Сюда просто приятно приходить — 90-летнее здание музыкальной школы в Ельце переживает вторую молодос...
#школа искусств #гармонь
1
Сюда просто приятно приходить — 90-летнее здание музыкальной школы в Ельце переживает вторую молодос...

вчера, 19:55

Общество