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Липчане стали чаще страховаться от несчастных случаев и болезней
За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем годом ранее.
«Драйверами роста в Липецкой области стали автомобильное страхование и страхование от несчастных случаев и болезней. Объем взносов в автостраховании составил около 2,2 миллиарда рублей, что на 19,6% больше, чем год назад. В регионе восстановилась потребительская активность, выросли продажи новых автомобилей. Кроме того, липчане чаще оформляли каско на свои старые авто. Также активно приобретались полисы страхования от несчастных случаев и болезней. За девять месяцев этого года количество договоров по данному виду страхования составило 52,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем годом ранее», — отмечают в пресс-службе.
С июля по сентябрь 2023 года общий объем страховых выплат компаниям и гражданам в Липецкой области вырос на 26% и составил более 1,1 миллиарда рублей.
Липчанам напоминают, что если страховщик нарушает их права: задерживает выплату страхового возмещения, занижает сумму или вовсе отказывается платить, можно обратиться с жалобой в Банк России через его интернет-приемную.