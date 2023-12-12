Сегодня в Липецке: снежные заносы, спектакли и вернуть пенсионные накопления пока не поздно

Липчан ждёт сложная погода, большущее отключение света, интеллектуальная игра и презентация поэтического сборника.

Снежные заносы

Днём температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Пойдёт снег, да не один, а с метелью. На дорогах образуются снежные заносы.







Отключения воды

Холодную воду начнут отключать в 10:00 и продержат людей в сухости до окончания ремонтных работ на улицах Звёздной, 2, 3, 4а, 4/3, 4/2, 4/1; Космонавтов, 2, 8, 10; Юношеской, 18а, 18б, 20а, 39б, 47, 47а, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 57а, 59а; а также в частном секторе улицы Юношеской, 20-42.







Отключения света

С 9:00 до 13:00 оставят без электричества потребителей на улицах Добролюбова, 1-39; Дружбы, 1а; Свердлова, 1-14а, 27б; Сурикова; в переулке Уютном, д. 1, 6.

С 9:00 до 16:00 проведут в потёмках жители улиц Кирова, 13, 21, 26, 35; Комсомольской, 4-99а и всей улицы Чкалова.

С 12:00 до 16:00 повернут рубильники на улицах Известковой, 1- 60; Энгельса, . 1-82.

С 13:00 до 16:00 не будет света на улицах Подсобное хозяйство, 1-28; Садовой, 1-18; в садоводчестве «Металлург 2», 1877, 1892, 1893, 1905, 1985, 1994а.







Самое крупное отключение произойдёт с 9:00 до 17:00 и затронет улицы 6-й Гвардейской дивизии, 17; Басинского, 2-17; Верхнюю, 5, 13; Вилли Огнева, 1-4/1; Вишнёвую, 8,10, 50, 54; Восточную, 107, 109, 110, 111; Грушёвую, 19, 23; Дальнюю, 13, 15, 25, 29, 31, 39, 43; Дорожную, 19, 31, 278, 279; Зеленую, 17, 25, 63, 74, 80; Знаменского, 1-19, 21, 23; Ивовую, 2, 20, 26, 34; Клавдии Шаталовой, 11, 11а, 9а; Коллективную, д. 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33; ул. Коммунальную, 4,11; Красивую, 6а; Лесную, 2, 10, 13, 15, 16, 24, 58, 79, 80, 81, 97,110, 150, 156; Линейную,26, 37, 39, 51; Логовую, 16, 32, 43; Лозовую, 5, 9,12, 30; Медицинскую, 19, 43; Мирную, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64; Мичурина, 2,16, 20, 22, 24, 27, 376; Нектарную, 16, 18; . Общественную, 26, 31, 38, 65, 69, 70; Ореховую, 23, 27, 32, 34, 38а; Плодородную, 1, 21; Проселочную, 1, 9,13, 16, 27, 29, 32; Путейскую, 46, 49, 69; Радужную, 7; Раздельную, 254; Садовую, 1, 3, 23, 29, 34, 47; Станкостроительную 1-ю. 2; Станкостроительную 2-ю, 4, 6; Стаханова, 44; Торговую, 10, 97; Тракторозаводскую, 74; Транспортную, 35; Трубную, 11, 19, 70; Универсальный проезд, 34; Фиалкову, 4; Хорошавина, 2, 3/1, 4; Цветочную, 56, 61, 63, 64, 90; Центральную, 16, 28, 321, 34, 36;Черешневую, 8; Шуминского, 1, 1а, 3; Южную, 358, 367;

В это же время полностью обесточат улицы Барабанщикова, Бахаева, Полунина, а также дома в частном секторе на улицах Бардина, Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского. На улице Папина отключат свет в частных домах №№ . 31б, 31в. Отключение произойдёт также на отдельных участках в садоводчествах «Венера», «Весна», «Ветеран труда», «Дачный-1». «Дачный-2», «Кооператор», «Металлург-3», им. Мичурина, «Монтажник». «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник»

Пробки

Движение в Липецке зимой и так не ахти, а сегодня ещё и обещают снежные заносы. Двойной повод перед выездом внимательно изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Но и этого мало – нужно ещё проскочить до того, как дорожная обстановка может поменяться.

Презентация поэтического сборника (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 12:00 состоится открытие нового сезона литературной студии «Звукопись», которая объединяет любителей поэзии.







Сезон стартует с презентации книги руководителя студии члена Союза писателей России и Петровской академии наук и искусств Наталии Дёмчевой «Случайные проводы».

Вход свободный.

Тайны написания портрета (12+)

В арт-пространстве «Модное место» при областной Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня желающие смогут научиться рисовать портрет.

Мастер-класс в 17:00 проведёт руководитель студии изобразительного искусства ОЦКНТ Александр Леликов. Профессиональный художник раскроет профессиональные секреты: расскажет, что в основе портрета лежит череп с его расовыми и гендерными закономерностями; какие мышцы лица отвечают за мимику, и где прячутся жировые ловушки, дающие приятные округлости. Вы научитесь разбираться в особенностях женских и мужских лиц, изучите основные этапы визуального взросления, выявите характерные эмоции и их мышечную суть, и сможете отобразить всё это на бумаге.



Александр Леликов. Фото vk.com/ocknt



За участие нужно заплатить символические 100 рублей, при этом материалы для творчества включены в стоимость.

«Есенин. Быть поэтом» (16+)

В Липецком академическом театре драмы им. Л.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня в 19:00 покажут спектакль «Есенин. Быть поэтом».







Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Его жизнь рассказана стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?

«Фабрика Нового Года» (0+)

Театр «Рыжий лис» всё успевает. Сегодня он покажет липчанам спектакль «Фабрика Нового года».

Это смешная и добрая история про «дариков» — весёлых существ, которые читают письма детей и создают для них подарки, чтобы никто не остался без сюрприза в праздничную ночь. Правда, появляется злобный Заберун и начинается вечная борьба Добра со Злом, в которой нужно что-то предпринять.







Спектакль можно увидеть сегодня в 16:00 в ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 10), а можно – в 18:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28).



«Что? Где? Когда?» (12+)

Любители интеллектуальных игр могут сразиться в игру по правилам популярного телешоу сегодня в Центральной городской библиотеке имени С.Есенина. Начало игры в 12:00.







Поставь оценку городскому транспорту

Сегодняшняя непогода – испытание для всех: для коммунальных служб, управляющих компаний, дворников. И, конечно – для общественного транспорта. Как раз в эти дни липчане могут дать оценку работе муниципальных автобусов и маршрутных такси в своём городе. Сделать это могут зарегистрированные пользователи на портале Госуслуг по ссылке.





Жителям предлагается пройти опрос и рассказать о своём опыте пользования общественным транспортом.

Вернуть пенсионные накопления ещё можно

Жители Липецкой области, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в региональное отделение Социального фонда России. Документ принимается в клиентских службах фонда и на портале Госуслуг.







Прием заявлений о переводе накоплений между фондами завершился 1 декабря. По предварительным данным, за 11 месяцев этого года от липчан поступило около 500 заявлений. Всех их проинформировало о риске потери инвестиционного дохода. Согласно закону, он удерживается, если накопления находились в одном фонде меньше пяти лет и до истечения этого срока были переданы другому фонду. Большинство граждан сейчас возвращают свои накопления из негосударственных пенсионных фондов в Социальный фонд России.

Дорогие липчане! Надеемся, вам удалось преодолеть все могучие сугробы и добраться до работы. На всякий случай пересчитайте коллег – вдруг кто-то потерялся в пути и ему требуется помощь. Возможно, о потеряшке уже написали на GOROD48 – проверьте, да и вообще в такие дни внимательнее следите за новостями. Мы оперативно расскажем и об ограничительных мерах, и о ситуации на дорогах, авариях, о тех частях города, куда из-за заносов сегодня лучше не соваться и т.д. Всю полезную информацию вы всегда найдёте на сайте, который не зря называют «электронным именем Липецка». Ждём вас снова и снова.