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21 полицейского уличили в волоките

10 879
#прокуратура #полиция
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21 полицейского уличили в волоките

21 сотрудник органов дознания привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Липецкой области при проверке подразделений дознания УМВД России по Липецкой области вскрыты многочисленные факты волокиты, безосновательного продления сроков дознания, приостановления предварительного расследования по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

«В материалах одного из уголовных дел были сведения о систематической неявке к дознавателю подозреваемой, но установлено, что последняя постоянно проживает по месту регистрации, однако никаких повесток из полиции не получала. Более того, о возбуждении в отношении нее дела женщина узнала от сотрудников прокуратуры», — отметили в пресс-службе.

Прокуратурой региона в адрес руководителя регионального УМВД России внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 21 сотрудник органов дознания привлечен к дисциплинарной ответственности.

 
10 879
#прокуратура #полиция
1

Комментарии (10)

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С Дачного

9 минут назад
С Москвы приезжали! Заставили работать а не штаны протирать
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А где

25 минут назад
Участковые,они что делают.Почему их нет на своих участках.
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Алексей

26 минут назад
Кадры решают всё. Какие кадры такое и решалово. Не хотят нормальные люди за такие гроши работать, некомплект и текучка - вот и все проблемы.
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Вася

29 минут назад
Меня пусть возьмут, мне дома золотой унитаз пригодится
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Оля

29 минут назад
Выгнать из полиции можно, а кто пойдет на их место, большой некомплект, ни кто не идет служить народу. Опасность кругом.
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Безмасочник

30 минут назад
Большое вам спасибо, добрые полицейские.
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Желающих

37 минут назад
Вася ,работать в полиции не так много ,сам министр МВД признает ,зарплата в полиции маловата .
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Пришвинец

38 минут назад
За отсутствие процессуального контроля за производством здознания, это так называется. А где были руководители, которые дожны согласно УПК данный контроль осуществлять, почему они не понесли наказания?
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так их

42 минуты назад
дисциплинарная ответственность это вам не это
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Вася

45 минут назад
А может гнать их подальше? Раз работать не хотят
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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