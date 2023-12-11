21 полицейского уличили в волоките

21 сотрудник органов дознания привлечен к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Липецкой области при проверке подразделений дознания УМВД России по Липецкой области вскрыты многочисленные факты волокиты, безосновательного продления сроков дознания, приостановления предварительного расследования по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



«В материалах одного из уголовных дел были сведения о систематической неявке к дознавателю подозреваемой, но установлено, что последняя постоянно проживает по месту регистрации, однако никаких повесток из полиции не получала. Более того, о возбуждении в отношении нее дела женщина узнала от сотрудников прокуратуры», — отметили в пресс-службе.



Прокуратурой региона в адрес руководителя регионального УМВД России внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 21 сотрудник органов дознания привлечен к дисциплинарной ответственности.



