В России

9 минут назад

Минпромторг предлагает контролировать сделки с интеллектуальной собственностью

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#сделки #ИС

Это делается из-за угрозы потерять значимые для России товарные знаки, патенты и иные объекты ИС из-за недобросовестных действий третьих лиц из "недружественных" стран.

Минпромторг РФ предложил упростить покупку прав и объектов интеллектуальной собственности (ИС) иностранных компаний, уходящих с российского рынка, - пишет "Ъ", ссылаясь на эксперта Алексея Сапожникова.

Ведомство подготовило проект указа об особом порядке согласования сделок по продаже долей и акций названных компаний.

Опубликованный проект изменений в указ президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", подготовленный Минпромторгом, предусматривает распространение особого порядка сделок иностранных компаний из «недружественных» стран на отчуждение или залог исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. К ИС относятся не только бренды, но и технологии (в форме патентов и программ для ЭВМ), а также авторские права.

С момента принятия указа в марте 2022 года одобрение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций требовалось лишь при сделках по продаже долей или акций таких компаний (а также их недвижимого имущества).

Распространение особого режима одобрения сделок должно "минимизировать риск недобросовестной правоприменительной практики", - говорится в пояснительной записке к проекту.

"В настоящий момент сохраняется угроза потерять значимые для России товарные знаки, патенты и иные объекты ИС из-за недобросовестных действий третьих лиц из "недружественных» стран", — отметил Сапожников.
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#сделки #ИС

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