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В Белгородской области ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки
Власти Белгородской области ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки на еженедельных ярмарках, проводимых в регионе по субботам.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что во время губернаторской ярмарки в Белгороде люди занимают очередь с раннего утра, чтобы купить яйца по 67 рублей за десяток.
Отмечается, что очереди появились еще в начале осени, поскольку цена на яйца предлагалась заметно ниже магазинных.
Губернатор Вячеслав Гладков предлагал решить проблему очередей увеличением количества точек продаж. На последней ярмарке 9 декабря было не менее четырех точек с продажей яиц и все равно были большие очереди, люди стояли по несколько часов, стремясь купить недорогие фермерские яйца.
"Белгородцы всегда активно этим пользовались, однако в последнее время стали набирать яйца сотнями. В связи с этим, для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по 2 десятка в одни руки. Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди", - написала Щедрина в своем Telegram-канале.
По ее словам, губернаторские ярмарки продолжают пользоваться высоким спросом среди жителей. Эти мероприятия предоставляют уникальную возможность для производителей представить свою продукцию непосредственно покупателям, обеспечивая высокое качество и доступные цены.
Она отметила, что ярмарки позволяют исключить посредников и логистические цепочки, что положительно сказывается на ценообразовании. Продавцы освобождаются от платы за аренду места, а производителям предоставляются бесплатные ветеринарные сопроводительные документы. В результате, стоимость продукции значительно снижается, включая цены на яйца.
"Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром). Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем", - заявила заместитель губернатора.