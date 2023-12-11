Липчане стали чаще экономить на мобильной связи и интернете

Трудно представить себе сейчас человека, который сможет отказаться от телефона и домашнего Wi-Fi, поэтому расходы на них - обязательная строка в бюджете. Однако и тут аналитики отмечают тенденцию: все больше жителей Липецкой области стремятся экономить на этих базовых услугах, приобретая единые пакеты (в них входят домашний интернет, телевидение, мобильная связь).

Всё, везде и сразу по-липецки

За год число липчан, которые подключили услуги связи не по отдельности, а в комбо-наборе, выросло более, чем в полтора раза. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев 47% абонентов приобретали именно предложения с интернетом, мобильной связью (как с подпиской на ТВ и онлайн-кинотеатры, так и без нее), то в 2023 году за тот же период времени доля таких тарифов в продажах выросла до 74 %. Такими данными поделились аналитики «Ростелекома».

- Есть несколько причин для популярности пакетных решений. Прежде всего, действительно, они выгоднее, чем покупка услуг по отдельности. А особенно семье из нескольких человек. Сравним прошлый и нынешний сентябрь. Абонентов, которые приобретают даже не одну симку, а сразу несколько в пакете с домашним интернетом, стало почти в 2 раза больше, - рассказал директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Лисенков. - Кроме того, клиентам удобнее сразу оплачивать единый счёт за интернет, мобильные себе и детям. Тем более в том же приложении можно рассчитаться за интернет у родителей в деревне или у себя на даче.

Одновременно растёт и количество предложений таких тарифов на рынке, как отмечают специалисты компании, что также свидетельствует о росте популярности именно экономных предложений.

Так ли выгодно?

Возможность сэкономить – преимущество комбо-наборов, которое указывают все провайдеры. А вот сумму экономии на тарифах называют разную: от 30 до 60% по сравнению с приобретением «поштучно» домашнего интернета, ТВ с онлайн-кинотеатром и сим-карт. Разброс связан с тем, сколько и каких именно услуг входят в набор.

Например, четыре перечисленные услуги от разных поставщиков обойдутся приблизительно в 1700-2000 рублей. Одному провайдеру придётся заплатить около 600 рублей за домашний интернет, а ещё 600 - 700 рублей отдать за одну симку с безлимитом мобильному оператору, примерно 150-200 рублей – за подписку на один онлайн-кинотеатр, еще 300 рублей – за ТВ.

Между тем, аналогичное «пакетное предложение» от одной компании обойдется примерно в 800-1000 рублей, что на 45-50% меньше суммы, которую придется заплатить разным поставщикам.

Чем заманивают провайдеры

Однако и это не предел – ведь соревнуясь за внимание клиентов, провайдеры предлагают акционные предложения на несколько месяцев (особенно их много в конце года). Скидка в это время может составлять от 30 % и более. Впрочем, это не гарантия самой низкой цены в дальнейшем, а также того, что последующая индексация не «съест» выгоду, которую предлагает тот или иной оператор на входе. Поэтому надо внимательно читать условия акции и обращать внимание на цену пакета после льготного периода. Важно также проследить, как часто и на сколько тот или иной оператор поднимал цены в течение последнего года, например.

Скидки на входе - не единственная «фишка» от компаний. Одни завоевывают сердца клиентов возможностью подключить не только ТВ, но и сразу оформить подписку на несколько онлайн-кинотеатров. Есть и те, кто предлагают в пакете бесплатное страхование квартиры или виртуального секретаря, игровые бонусы в популярных гейм-сервисах.

Зачем это бизнесу?

Получается, абоненты платят меньше, но зачем такие условия компаниям связи? Как и в оптовой торговле, для них гораздо надежней предложить несколько услуг по более низкой цене, чем одну – но существенно дороже. Тем более, в Липецкой области среда с высокой конкуренцией.

Как отмечают специалисты, у нас – компактный регион со сравнительно широкой зоной покрытия мобильной связью и высоким уровнем охвата территорий проводным широкополосным интернет-доступом. Это подстегивает компании соревноваться за внимание абонента, предлагая больше вариантов комбо-тарифов, тем более, на них есть спрос.

- Если проанализировать рынок, то мы видим, что он сформирован. Значит, именно на пакетные предложения есть спрос. Причем не только у физических лиц, но и у бизнеса. Сами провайдеры получают лояльных абонентов. А что получают пользователь услуг? Это возможность оплачивать несколько услуг со скидкой и управлять ими в одном личном кабинете. По крайней мере, об этом говорят результаты недавнего исследования абонентов, которое было проведено ИАА TelecomDaily, - прокомментировал Илья Киселев, заместитель начальника отдела информатизации, компьютеризации и дистанционного обучения липецкого филиала РАНХиГС.

Где доступны комбо-предложения

Липецкая область - один из немногих регионов, где жители в каждом муниципалитете могут подключить комбо-тарифы.

Самый большой выбор провайдеров, которые предоставляют в пакете с мобильной связью домашний интернет - у жителей Липецка (Билайн, Мегафон, Ростелеком, Зелёная точка/МТС, Теле2). За пределами областного центра такие тарифы предлагают половина из них. В Ельце это Билайн, Зелёная точка/МТС, Ростелеком и Теле2. Но проверка случайных адресов показала, что только пара операторов из этого списка готовы подключить интернет в конкретном доме в древнем городе.

Отличается и скорость домашнего интернета в тарифах с мобильной связью: если 100 Мбит/сек есть у всех, то до 1000 Мбит/сек могут разогнать только пара из них в частном секторе, новых районах Липецка, а также в 200 домах старого фонда (Ростелеком и Tеле2).

Что в итоге?

С выгодой комбо-предложений все понятно, тем не менее при выборе комбинированного тарифа можно дать несколько рекомендаций:

· Проанализировать свои расходы – сколько и на какие услуги связи Вы тратите сейчас (количество симок, ТВ и интернет, подписки на кино - и игровые сервисы),

· Проанализировать, сколько минут, мобильного траффика и сообщений расходуют члены вашей семьи (возможно, имеет смысл приобрести несколько сим-карт в пакете, что позволяет делиться траффиком и минутами друг с другом),

· Посчитать, сколько устройств подключаются к домашней сети ежедневно, и специальные потребности (участие в видеоконференциях, работа по сети, компьютерные игры), чтобы определить необходимую комфортную скорость,

· Обращать внимания не только на акционные цены за услуги, но и стоимость тарифов в дальнейшем,

· Следить за новостями операторов (скорость, с которой компании повышают цены, отличается - но это предмет для отдельного исследования).