В России

7 минут назад

ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

15
#ВСУ #атака

Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области.

ВСУ обстреляли из танков Брянскую и Белгородскую области, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 10 декабря около 16:00 украинские танки обстреляли эти два российских региона.

Девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм упал рядом с селом Хоромное Климовского района, еще два — упали рядом с селом Красное Климовского района.

Уточняется, что во всех случаях разрушений и пострадавших нет.
15
#ВСУ #атака

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