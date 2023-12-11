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7 минут назад
ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области
Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области.
ВСУ обстреляли из танков Брянскую и Белгородскую области, - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.
По данным канала, 10 декабря около 16:00 украинские танки обстреляли эти два российских региона.
Девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм упал рядом с селом Хоромное Климовского района, еще два — упали рядом с селом Красное Климовского района.
Уточняется, что во всех случаях разрушений и пострадавших нет.
По данным канала, 10 декабря около 16:00 украинские танки обстреляли эти два российских региона.
Девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм упал рядом с селом Хоромное Климовского района, еще два — упали рядом с селом Красное Климовского района.
Уточняется, что во всех случаях разрушений и пострадавших нет.