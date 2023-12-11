В России

47 минут назад

В РФ заработали новые правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

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#загранпаспорт #выезд за границу

В России 11 декабря вступают в силу правила сдачи загранпаспорта на хранение в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Закон об ограничении на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан вступает в силу 11 декабря 2023 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2021 году, но приняли его летом 2023 года. Нововведения включают в себя изменения в пользовании дипломатическими, служебными и заграничными паспортами, согласно этим изменениям паспорта могут стать недействительными в нескольких случаях. Например, если документ был утерян, изменились данные владельца, истек срок оснований на гражданство РФ, - пишут "Известия".

Кроме того, если раньше велся учет только выданных загранпаспортов, то теперь в МВД будет зафиксирована информация также о недействительных. Это необходимо для того, чтобы граждане не использовали неактуальные документы.

Конституция РФ позволяет гражданам свободно покидать территорию России и возвращаться обратно. Однако не все категории граждан могут беспрепятственно уезжать из страны. В числе россиян, которым запрещен выезд, — подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении, должники, банкроты, военнослужащие ВС РФ и федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба (и выезд с разрешения руководства). Помимо этого, свободно покидать Россию не могут имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией); работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет; а также сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ.

Покинуть территорию РФ не смогут и те, кого призвали на срочную военную службу, а также находящиеся на альтернативной гражданской службе и мобилизованные. Таким образом, до окончания срока службы (12 месяцев — срочная и 18 месяцев — альтернативная) или мобилизации путешествие в другую страну придется отложить.

Ограничить выезд за границу должникам могут судебные приставы, когда задолженность гражданина превысит 30 тысяч рублей. Также не выпустить из страны могут при наличии долга более 10 тыс. рублей по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда, а также любого другого долга от указанной суммы, который не погасили в течение двух месяцев со дня, когда закончился срок на добровольную уплату задолженности.

Кроме того, запрет на выезд может быть наложен из-за требований неимущественного характера.
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#загранпаспорт #выезд за границу

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