Общество

сегодня, 21:28

В Чаплыгине улица Горького погрузилась в темноту

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#отключение электричества
В Чаплыгине улица Горького погрузилась в темноту

В результате ДТП поврежден шкаф управления освещением

Сегодня улица Горького в Чаплыгине оказалась без освещения.

«В результате ДТП по ул. Клубная полностью вышел из строя шкаф управления наружным освещением. В результате повреждения, наружное освещение по ул. Горького от стадиона по направлению г. Москва отсутствует. Заявление в полицию подано. Соответствующие меры по восстановлению уличного освещения принимаются», - сообщил глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель большегруза не справился с управлением.

Электричество в домах жителей улицы Горького есть.

203
#отключение электричества

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