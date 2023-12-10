В Чаплыгине улица Горького погрузилась в темноту

В результате ДТП поврежден шкаф управления освещением

Сегодня улица Горького в Чаплыгине оказалась без освещения.



«В результате ДТП по ул. Клубная полностью вышел из строя шкаф управления наружным освещением. В результате повреждения, наружное освещение по ул. Горького от стадиона по направлению г. Москва отсутствует. Заявление в полицию подано. Соответствующие меры по восстановлению уличного освещения принимаются», - сообщил глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель большегруза не справился с управлением.



Электричество в домах жителей улицы Горького есть.



