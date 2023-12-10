Общество
сегодня, 17:52
Аварию на водопроводе в Студеных Выселках обещают устранить в понедельник
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Порыв на трубопроводе произошёл еще в конце недели
«Добрый вечер. Деревня Студеные Выселки Липецкий район. С пятницы оставляли заявки что порыв. Сегодня Липецкий водоканал без оповещения населения сегодня отключили воду 5 улиц без воды. Делать ничего не стали оператор отвечает, что нету ресурсов», - пришло сообщение в редакцию.
Как сообщили GOROD48 в МУП «Липецкий районный водоканал», сегодня на месте аварии трудилась бригада, но завершит работы не удалось. Ремонтники обещают починить водопровод в понедельник, 11 декабря.
Как сообщили GOROD48 в МУП «Липецкий районный водоканал», сегодня на месте аварии трудилась бригада, но завершит работы не удалось. Ремонтники обещают починить водопровод в понедельник, 11 декабря.
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