Общество

сегодня, 17:52

Аварию на водопроводе в Студеных Выселках обещают устранить в понедельник

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#авария #водопровод
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Порыв на трубопроводе произошёл еще в конце недели

«Добрый вечер. Деревня Студеные Выселки Липецкий район. С пятницы оставляли заявки что порыв. Сегодня Липецкий водоканал без оповещения населения сегодня отключили воду 5 улиц без воды. Делать ничего не стали оператор отвечает, что нету ресурсов», - пришло сообщение в редакцию.

Как сообщили GOROD48 в МУП «Липецкий районный водоканал», сегодня на месте аварии трудилась бригада, но завершит работы не удалось. Ремонтники обещают починить водопровод в понедельник, 11 декабря.

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#авария #водопровод
2

Комментарии (1)

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Партработник

сегодня, 18:12
Главное чтгбы у потребителей были ресурсы на своевременную оплату за воду. Если оплата своевременно не поступает, водяной буржуй начинает беспокоиться, на еде приходится экономить.
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