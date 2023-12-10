54 минуты назад
В Липецкой области снег, метель и до -8
В ближайшие трое суток южный циклон принесет в Липецкую область снег различной интенсивности. 12 декабря ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем снег. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.
День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.
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08.12.2023 16:53Погода в Липецке