В Липецкой области снег, метель и до -8

В ближайшие трое суток южный циклон принесет в Липецкую область снег различной интенсивности. 12 декабря ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами метель. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура будет от -6 до -11 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем снег. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.



День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.