Погода в Липецке

54 минуты назад

В Липецкой области снег, метель и до -8

430
#погода #
1
В Липецкой области снег, метель и до -8

В ближайшие трое суток южный циклон принесет в Липецкую область снег различной интенсивности. 12 декабря ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами метель. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью температура будет от -6 до -11 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем снег. Температура ночью будет от -8 до -10 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.

День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 25 градусов мороза.
430
#погода #
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
65
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
Общество

Еще в рубрике

Вместе со снегом в Липецкую область придет потепление
#Погода
12
Вместе со снегом в Липецкую область придет потепление

вчера, 16:44

Погода в Липецке
Южный циклон принесет в Липецкую область метель
#метель #снегопад
9
Южный циклон принесет в Липецкую область метель

08.12.2023 16:53

Погода в Липецке
Снег завтра будет идти весь день
#снегопад
15
Снег завтра будет идти весь день

08.12.2023 16:22

Погода в Липецке
В Липецкой области еще один день без снега, похолодает до -12
#похолодание
4
В Липецкой области еще один день без снега, похолодает до -12

07.12.2023 17:00

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области до -10
#похолодание
2
Завтра в Липецкой области до -10

06.12.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области будет морозно и бесснежно
#мороз
3
В Липецкой области будет морозно и бесснежно

05.12.2023 17:04

Погода в Липецке