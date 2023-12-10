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сегодня, 13:21

Грузовик врезался в автобус с детьми на воронежской трассе

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Лискинском районе в Воронежской области. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на региональную полицию.

«Сегодня примерно в 18:30 часов в Лискинском районе на 585-м км автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса MAN, движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа», — отмечается в сообщении.

В автобусе находились 43 ребенка и четверо сопровождающих взрослых. Все они не пострадали и были отправлены в Воронеж на другом автобусе.

В результате ДТП водитель и его сменщик пострадали, их госпитализировали в больницу. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.
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