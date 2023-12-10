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сегодня, 13:08

В Сочи ребенок сорвался с пятиметровой стены

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Семилетний мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, упав с пятиметровой опорной стены. Об этом сообщает Газета.ру.

Группа детей играла у опорной стены высотой пять метров. В какой-то момент семилетней мальчик не удержался и сорвался вниз, ребенок упал на бетон.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с многочисленными травмами, у него диагностированы переломы ключицы, шейки бедра, руки, разрыв щеки и повреждения глаза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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