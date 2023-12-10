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В Ханты-Мансийском автономном округе сгорел грузовик с людьми
В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе в Пыть-Яхе загорелся грузовик с людьми. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на региональную прокуратуру.
Большегрузное транспортное средство, оборудованное фургоном для перевозки людей, загорелось во время движения. В момент ЧП внутри находились пассажиры.
С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность дизельного обогревателя. По факту возгорания прокуратура начала проверку.
Большегрузное транспортное средство, оборудованное фургоном для перевозки людей, загорелось во время движения. В момент ЧП внутри находились пассажиры.
С различными травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность дизельного обогревателя. По факту возгорания прокуратура начала проверку.