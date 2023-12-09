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сегодня, 14:06

В Брянске задержали отца устроившей стрельбу школьницы

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Второе уголовное дело возбудили в отношении отца стрелявшей в брянской школе ученицы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Дело заведено за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. По новому делу мужчине грозит до 17 лет колонии.

До этого мужчине предъявили обвинение за небрежное хранение оружия — 14-летняя девочка забрала его ружье «Бекас-3» из сейфа.

В Брянске также были задержаны гендиректор частной охранной организации (ЧОО) и сотрудница охраны школы, где произошла стрельба. Их задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Обоим сотрудникам ЧОО может грозить до десяти лет лишения свободы.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. Пострадали пять человек, погибли двое — в том числе сама стрелявшая.
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