В России

13 минут назад

Россельхознадзор выявил поставки опасной продукции в сады и школы

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Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%) стали лидерами по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в социальные учреждения. Это следует из материалов отчета Россельхознадзора, с которыми ознакомились «Известия». Такие результаты служба получила с помощью систем прослеживаемости товаров «Меркурий» и «Веста» за 2023 год. «Известия» ознакомились с документами.

Также в числе регионов-нарушителей оказались Новосибирская область (42,9%), Коми (37,8%), Кемеровская область (36,4%), Пермский край (36,4%), Челябинская (34,9%) и Самарская (33,6%) области, Краснодарский край (32,1%) и Свердловская область (30,6%).

Меньшее количество нарушений было обнаружено в Омской (29,9%) и Архангельской области (29%), ХМАО (27,8%), Курганской области (28%), Красноярском крае 26,7%, Нижегородской области (25,7%), Калужской области (24%), Астраханская область (20,8%), Саратовская область (16,9%)

Всего Россельхознадзор проверил почти 16 тыс. учреждений и 9 тыс. поставщиков продукции, из которых более 3 тыс. (34%) поставляли ее с нарушениями. В качестве примера одного из таких нарушителей служба привела краснодарское ООО «Южный молочный завод», которое ввело в оборот 9 т молока неустановленного происхождения. Всего с начала года на предприятии взято 13 проб продукции, в девяти из которых выявили растительные и другие добавки.

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