Алексей Клюев: «Теперь нам доступны лучшие российские практики управления жилфондом».

Ассоциация «Объединение Коммунальных Компаний» стала членом всероссийской Ассоциации «Новое качество».

Три года назад ООО «УО «КиТ» Алексея Клюева стала первой управляющей организацией, подписавшей с администрацией Липецка Хартию о сотрудничестве в сфере управления многоквартирными домами в городе. Тогда, осенью 2020-го, это была революция в работе управляющих организаций, живших по принципу «мой дом — моя крепость», считая излишним убирать то, что находится за отмосткой здания. Алексей Клюев был первым бизнесменом, который согласился с главой Липецка Евгенией Уваркиной, что УО должна убирать весь прилегающий к дому двор, что лишь тогда в микрорайонах станет чисто, когда с карты сотрут все белые пятна, все ничейные, формально неразграниченные территории.

— Бизнес должен быть социально ответственным. В 2018 году несколько руководителей управляющих организаций, в том числе и я, решили вдохнуть новую жизнь в созданную двумя годами ранее Ассоциацию «Объединение Коммунальных Компаний». Нам была не нужна формальная структура. Мы хотели сообща решать проблемы управления МКД, разрешать юридические коллизии, возникающие в отношениях с ресурсоснабжающими организациями, органами государственной и муниципальной власти, расширения сферы действия рыночных отношений, создания безопасных и комфортных условий проживания для жителей Липецкой области. Сейчас в нашей Ассоциации — 24 организации. Если взять во внимание, что в Липецке работают 80 УО, очевидно, что это немало, — говорит Алексей Клюев, член Совета Ассоциации.

Руководство тех УО, которые входят в Ассоциацию «Объединение Коммунальных Компаний», поддерживают желание мэра Липецка сделать город чистым, дворы благоустроенными, многоквартирные дома безопасными для жителей. Поэтому включились в муниципальную программу «Мой двор» и готовы работать по новой анонсированной программе «Ремонт двора», предполагающей 90-процентное бюджетное софинансирование расходов УО на снос аварийных деревьев, ремонт асфальта, дорожек, лавочек, детского и спортивного оборудования.

Чтобы уверенно чувствовать себя в постоянно меняющемся правовом поле, чтобы иметь возможность перенимать лучшие практики, которые есть в регионах, обмениваться опытом, не просто знать об изменениях законодательства, но и влиять на принятие государственных решений в сфере ЖКХ Ассоциация «Объединение Коммунальных Компаний» вступила во всероссийскую Ассоциацию «Новое качество», некоммерческое объединение управляющих организаций.

— Это профессиональное сообщество позволяет вести предметный диалог между всеми заинтересованными сторонами рынка управления многоквартирными домами. Немаловажно, что президентом «Нового качества» является профессиональный законотворец, председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. А в ноябре вице-президент Ассоциации Олег Малахов вошел в состав экспертов Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественного совета при Минстрое России. Это значит, что еще до принятия какого-либо закона, касающегося сферы управления МКД, он пройдет экспертную оценку в «Новом качестве», а члены Ассоциации смогут получить доступ к самым актуальным документам для своей деятельности, — говорит Алексей Клюев.





Ассоциация «Новое качество» уже представлена в 13 регионах России. Это профессиональное сообщество позволяет вести предметный диалог между всеми заинтересованными сторонами рынка управления многоквартирными домами, помогает профессионально формулировать консолидированное мнение управляющих организаций и доносить его до регуляторов рынка, совместно с органами власти разрабатывать и сопровождать инициативы по реформированию сферы ЖКХ. «Новое качество» представлено в экспертном Совете по вопросам совершенствования системы управления жилфондом и повышения эффективности ее регулирования при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, в профильной комиссии Общественного Совета Минстроя РФ в рабочей группе по реализации механизма «Регуляторной гильотины» в сфере строительства и ЖКХ.

— Для нас немаловажно, что любой член Ассоциации «Новое качество» может получить компетентные разъяснения по любым вопросам деятельности УО, в том числе от профильных органов власти. А это, конечно, сделает сферу управления жилфондом более понятной для жителей домов, которые обслуживают УО, входящие в нашу Ассоциацию «Объединение Коммунальных Компаний», — считает Алексей Клюев.

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