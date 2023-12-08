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Минфин предлагает поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

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#льготная ипотека #первый взнос

На фоне быстрого роста объемов кредитования и цен на квартиры в новостройках Минфин России предложил ужесточить условия выдачи льготной ипотеки.

Минфин РФ внес предложения для "охлаждения" льготной ипотеки, - заявил накануне глава министерства Антон Силуанов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

"Да, внесли. Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей", — отметил он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Минфин внес в правительство проект постановления об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки.

По его словам, Минфин является регулятором ипотечного рынка и поэтому должен принимать взвешенные решения. По его словам, предложение министерства является элементом стабилизации рынка для избавления от волатильностей в этом секторе, - пишет "Ъ".

О проекте постановления ранее сообщали многие СМИ. Как утверждалось, Минфин хочет повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% и снизить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области с 12 млн рублей до 6 млн рублей.
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#льготная ипотека #первый взнос

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