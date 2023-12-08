В России

34 минуты назад

Прокуратура проверит производителей куриных яиц в РФ

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#яйца #цены #экономика

Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры, - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

"Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что по этому поводу состоялось заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли России.

По итогам проверок будут приняты меры реагирования для защиты прав граждан.

Ранее ФАС сообщила, что ограничение в магазинах наценки на куриные яйца на уровне до 5% повысит ценовую доступность социально значимого продукта для россиян. Ранее в тот день ФАС разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

В середине ноября ФАС сообщила о намерении проанализировать ценообразование на куриные яйца. Служба направила запросы производителям и 10 федеральным ритейлерам.

Стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии, сообщали Росстат, СМИ и птицефабрики.

Рост цен отмечается на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, - пишут "Известия".
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#яйца #цены #экономика

Комментарии (1)

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Наталия

13 минут назад
40%? А вы считать умеете? Год назад мы покупали яйца по 65-67₽ за десяток. Сейчас - 200₽! Вот и считайте!
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Бизнес

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