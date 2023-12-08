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Пострадавшие при стрельбе в брянской школе дети доставлены в Москву

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#стрельба #школа

Двое пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5, эвакуированные на лечение в Москву, удовлетворительно перенесли перелёт.

Двое детей, пострадавшие накануне при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, нормально перенесли полет, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

"Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно", — отметили в Минздраве.

Уточняется, что в полете раненых сопровождали врачи из профильных медучреждений, - пишут "Известия".

Правоохранители задержали директора охранного предприятия, а также женщину-охранника гимназии № 5 в Брянске после того, как восьмиклассница открыла там стрельбу, - сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Отца школьницы, открывшей накануне стрельбу в гимназии №5 Брянска, задержали. В отношении мужчины готовятся возбудить уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

53-летнему мужчине готовятся предъявить обвинение по части 2 статьи 224 УК РФ о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух и более лиц. Ему грозит до двух лет колонии.

Школьница открыла стрельбу из ружья, которое украла из сейфа своего отца. "Бекас". Мужчина хранил оружие в металлическом шкафу под замком. Предварительно, 14-летняя дочь могла выкрасть ключ.

Еще трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, - добавили в Минздраве. За их лечением следит глава Минздрава Михаила Мурашко.

При этом брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по каждому из пострадавших со специалистами Российской детской клинической больницы и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, заключили в министерстве здравоохранения.

7 декабря утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По данным СК РФ, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Двоих из пострадавших доставили в Москву на вертолете МЧС Ми-8.
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#стрельба #школа

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