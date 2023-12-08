В России

29 минут назад

Россияне массово скупают туры на лето из-за опасения роста цен

23
#туризм #раннее бронирование

Путевки на летние туры покупают уже сейчас, спрос на них вырос в 2-4 раза.

Спрос на летние туры на черноморские курорты вырос в два–четыре раза, путевки активно покупают уже сейчас, - рассказали "Известиям" туроператоры.

В пресс-службе туроператора "Алеан" сообщили о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию — в четыре раза относительно аналогичного периода 2022 года. Путешествий в Геленджик россияне забронировали вдвое больше, в Кавминводы — в полтора раза. Каждая третья бронь — гостиницы с питанием "всё включено".

Туристы понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас — это помогает сэкономить как минимум 20–30%, - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, на старте высокого сезона скидок уже не будет. Кроме того, по ее прогнозу, цены на отдых в России в следующем году, предположительно, вырастут на 10% — в дополнение к подорожанию на 15%, которое произошло в этом году.

Помимо соображений экономии, туристы боятся в принципе упустить желаемые отели — такие объекты чаще всего хотят забронировать и все остальные, - отметили в "Алеане".

"Минувшим летом загрузка качественных отелей для семейного отдыха была близка к 100%, из-за чего некоторые путешественники не смогли в них попасть в нужные им даты. Поэтому в этом году они активизировались заранее", — сказали там.

Также в популярных объектах размещения очень много возвратных клиентов, которые готовы бронировать тур на следующий год, как только появляется такая возможность, пояснили в компании.
23
#туризм #раннее бронирование

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске
#самолет #экстренная посадка
Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске

сегодня, 10:41

В России
В Керчи загорелся газопровод
#пожар #Крым
В Керчи загорелся газопровод

сегодня, 09:59

В России
Финансист рассказал о проблеме с продлением вклада на условиях банка в РФ
#экономика #вклады
Финансист рассказал о проблеме с продлением вклада на условиях банка в РФ

вчера, 16:05

В России
В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов «Почты России» за счет ФНБ
#Почта России #экономика
В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов «Почты России» за счет ФНБ

вчера, 15:21

В России
В ЦБ РФ повысили прогноз по прибыли банков за 2023 год до 3,3 трлн рублей
#экономика #прибыль
В ЦБ РФ повысили прогноз по прибыли банков за 2023 год до 3,3 трлн рублей

вчера, 13:37

В России
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
#выборы президента
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года

вчера, 12:54

В России