В России
29 минут назад
Россияне массово скупают туры на лето из-за опасения роста цен
Путевки на летние туры покупают уже сейчас, спрос на них вырос в 2-4 раза.
Спрос на летние туры на черноморские курорты вырос в два–четыре раза, путевки активно покупают уже сейчас, - рассказали "Известиям" туроператоры.
В пресс-службе туроператора "Алеан" сообщили о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию — в четыре раза относительно аналогичного периода 2022 года. Путешествий в Геленджик россияне забронировали вдвое больше, в Кавминводы — в полтора раза. Каждая третья бронь — гостиницы с питанием "всё включено".
Туристы понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас — это помогает сэкономить как минимум 20–30%, - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, на старте высокого сезона скидок уже не будет. Кроме того, по ее прогнозу, цены на отдых в России в следующем году, предположительно, вырастут на 10% — в дополнение к подорожанию на 15%, которое произошло в этом году.
Помимо соображений экономии, туристы боятся в принципе упустить желаемые отели — такие объекты чаще всего хотят забронировать и все остальные, - отметили в "Алеане".
"Минувшим летом загрузка качественных отелей для семейного отдыха была близка к 100%, из-за чего некоторые путешественники не смогли в них попасть в нужные им даты. Поэтому в этом году они активизировались заранее", — сказали там.
Также в популярных объектах размещения очень много возвратных клиентов, которые готовы бронировать тур на следующий год, как только появляется такая возможность, пояснили в компании.
В пресс-службе туроператора "Алеан" сообщили о рекордном росте продаж туров на лето в Анапу и Абхазию — в четыре раза относительно аналогичного периода 2022 года. Путешествий в Геленджик россияне забронировали вдвое больше, в Кавминводы — в полтора раза. Каждая третья бронь — гостиницы с питанием "всё включено".
Туристы понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас — это помогает сэкономить как минимум 20–30%, - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, на старте высокого сезона скидок уже не будет. Кроме того, по ее прогнозу, цены на отдых в России в следующем году, предположительно, вырастут на 10% — в дополнение к подорожанию на 15%, которое произошло в этом году.
Помимо соображений экономии, туристы боятся в принципе упустить желаемые отели — такие объекты чаще всего хотят забронировать и все остальные, - отметили в "Алеане".
"Минувшим летом загрузка качественных отелей для семейного отдыха была близка к 100%, из-за чего некоторые путешественники не смогли в них попасть в нужные им даты. Поэтому в этом году они активизировались заранее", — сказали там.
Также в популярных объектах размещения очень много возвратных клиентов, которые готовы бронировать тур на следующий год, как только появляется такая возможность, пояснили в компании.