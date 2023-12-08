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Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске
Рейс Новосибирск – Москва отправился в 06:21, но почти сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей и в 07:04 судно село в Толмачево.
В ведомстве подтвердили информацию об экстренной посадке, уточнив, что причиной стала техническая неисправность.
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента. По предварительным данным, он произошел около 07:00 местного времени (03:00 мск). Рейс выполнял Boieng 737. "В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведется подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса", - добавили в прокуратуре.
В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России позже сообщили, что причиной, по которой рейс авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно вернулся в аэропорт, по предварительным данным, стал помпаж двигателя.
"По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boieng 737-800, следовавший рейсом Новосибирск - Москва, совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска", - говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, начата доследственная проверка по статье уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
В пресс-службе аэропорта Толмачево сообщили, что вылет рейса авиакомпании S7 задержали на семь часов - до 14:00 по местному времени (10:00 мск).
"На данный момент авиакомпания дает задержку до 14:00", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что пассажиры рейса находятся в стерильной зоне.
Ранее сообщилось, что самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателей.