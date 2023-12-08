В России
сегодня, 09:59
В Керчи загорелся газопровод
Пожар уже потушен.
Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь на 8 декабря, оно уже ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы, - рассказали в экстренных службах города.
Возгорание произошло ночью на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова, - передает ТАСС.
"Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - пояснили в службах города.
Причины возгорания устанавливаются, идут восстановительные работы.
Позже глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале сообщил, что аварийные службы устранили возгорание газа на трубе среднего давления. "На месте ЧП на трубе среднего давления в районе промбазы работают спецслужбы. Огонь устранен, продолжаются восстановительные работы. Сейчас без газа остаются 25-30 тыс. абонентов, остановлена котельная "Восточная", - говорится в сообщении.
Завершить аварийные работы планируется до конца дня.
Возгорание произошло ночью на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова, - передает ТАСС.
"Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - пояснили в службах города.
Причины возгорания устанавливаются, идут восстановительные работы.
Позже глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале сообщил, что аварийные службы устранили возгорание газа на трубе среднего давления. "На месте ЧП на трубе среднего давления в районе промбазы работают спецслужбы. Огонь устранен, продолжаются восстановительные работы. Сейчас без газа остаются 25-30 тыс. абонентов, остановлена котельная "Восточная", - говорится в сообщении.
Завершить аварийные работы планируется до конца дня.