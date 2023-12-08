В России

сегодня, 09:59

В Керчи загорелся газопровод

40
#пожар #Крым

Пожар уже потушен.

Возгорание газопровода произошло в Керчи в ночь на 8 декабря, оно уже ликвидировано, в настоящий момент от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы, - рассказали в экстренных службах города.

Возгорание произошло ночью на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова, - передает ТАСС.

"Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", - пояснили в службах города.

Причины возгорания устанавливаются, идут восстановительные работы.

Позже глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале сообщил, что аварийные службы устранили возгорание газа на трубе среднего давления. "На месте ЧП на трубе среднего давления в районе промбазы работают спецслужбы. Огонь устранен, продолжаются восстановительные работы. Сейчас без газа остаются 25-30 тыс. абонентов, остановлена котельная "Восточная", - говорится в сообщении.

Завершить аварийные работы планируется до конца дня.
40
#пожар #Крым

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

Россияне массово скупают туры на лето из-за опасения роста цен
#туризм #раннее бронирование
Россияне массово скупают туры на лето из-за опасения роста цен

29 минут назад

В России
Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске
#самолет #экстренная посадка
Самолет S7 экстренно приземлился в Новосибирске

сегодня, 10:41

В России
Финансист рассказал о проблеме с продлением вклада на условиях банка в РФ
#экономика #вклады
Финансист рассказал о проблеме с продлением вклада на условиях банка в РФ

вчера, 16:05

В России
В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов «Почты России» за счет ФНБ
#Почта России #экономика
В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов «Почты России» за счет ФНБ

вчера, 15:21

В России
В ЦБ РФ повысили прогноз по прибыли банков за 2023 год до 3,3 трлн рублей
#экономика #прибыль
В ЦБ РФ повысили прогноз по прибыли банков за 2023 год до 3,3 трлн рублей

вчера, 13:37

В России
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
#выборы президента
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года

вчера, 12:54

В России