Финансист рассказал о проблеме с продлением вклада на условиях банка в РФ

Если по вкладу не было операций в течение двух лет и вкладчик не реагирует на уведомления, то банк вправе закрыть счет.





По его словам, за это время может измениться ключевая ставка Центробанка, от которой зависят ставки банков, или поменяться другие условия. Например, банк может больше не предлагать вклады такого типа, а значит, деньги переведут на счет "до востребования" или банковский счет, которые не предполагают доход, - передает



Также финансист напомнил, что дата открытия вклада и дата закрытия — разные числа, и не следует их путать. А кроме того, забирать деньги можно не в день закрытия, а на следующий день, чтобы не потерять проценты. Если вовремя не забрать деньги из банка и оставить их на вкладе, то, скорее всего, финансовая организация самостоятельно продлит договор на невыгодных условиях, - рассказал основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.По его словам, за это время может измениться ключевая ставка Центробанка, от которой зависят ставки банков, или поменяться другие условия. Например, банк может больше не предлагать вклады такого типа, а значит, деньги переведут на счет "до востребования" или банковский счет, которые не предполагают доход, - передает "ПРАЙМ" Также финансист напомнил, что дата открытия вклада и дата закрытия — разные числа, и не следует их путать. А кроме того, забирать деньги можно не в день закрытия, а на следующий день, чтобы не потерять проценты.